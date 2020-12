Minister Ben Weyts scherp voor profvoetballers op lockdownparty’s: “Dit is een schande”, Pro League: “Onbegrijpelijk”

“Dit is een schande. Ik heb hemel en aarde bewogen om mogelijk te maken dat de competitie in augustus kon herstarten”, aldus Ben Weyts bij VTM Nieuws. “In andere landen was dat niet of veel later mogelijk. Dat men de privileges misbruikt om de veiligheidsmaatregelen naast zich neer te leggen, dat vind ik een aanfluiting. Een schande. De clubs moeten zwaar optreden. Ik zal de clubs verwittigen en vragen om serieus op te treden en ik zal opnieuw contact opnemen met de Pro League. Men mag dit niet gewoon laten passeren. Men heeft een voorbeeldfunctie, en er moet nu een voorbeeld gesteld worden.”

Ook de Pro League reageerde intussen met een communiqué. “De Pro League had reeds contact met Minister Ben Weyts en veroordeelt net als de Minister van Sport deze inbreuken ten strengste”, aldus de Pro League. “Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, gezien de inspanningen en investeringen de clubs, de Pro League en de overheid gedaan hebben en doen om de Pro League competities te laten plaatsvinden , wetende dat ook de clubs kampen met besmettingen binnen hun kernen en vooral wetende welke inspanningen in de samenleving en door supporters geleverd worden om deze moeilijke periode door te komen. De Pro League nam reeds contact met de betrokken clubs met de uitdrukkelijke vraag om sancties te nemen die aantonen dat dit gedrag niet aanvaard kan worden.”

Volledig scherm Tuur Dierckx © BELGA

Onacceptabel

1B-club KVC Westerlo voorziet een “gepaste sanctie” voor de betrokken spelers, zo maakte de club bekend. “Ze mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken”, zo klinkt het in de mededeling. “Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Deze zaak handelen we intern verder af.”

KVC Westerlo betreurt de feiten. “Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel. Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.”

Volledig scherm Tuur Dierckx © BELGA