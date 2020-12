Minister Ben Weyts en Pro League willen zware straffen na lockdownparty’s bij voetballers, maar krijgen clubs niet mee

Het is een publiek geheim: voetballers houden van een feestje. Helaas geldt dat ook in coronatijden. Fabrice Ondoa doorprikte afgelopen weekend zijn bubbel en nodigde in Oostende een aantal vrienden en vriendinnen uit op zijn appartement. KV Oostende ontsloeg de doelman intussen. Tuur Dierckx had dezelfde geniale inval: op zijn appartement in Antwerpen legde de politie een feestje stil met veertien knuffelcontacten. De speler van 1B-club Westerlo raakte eerder al besmet met het coronavirus én de ploeg moest eind september een week in quarantaine na twaalf positieve gevallen. Er zat niets anders op dan drie wedstrijden uit te stellen. De club laat weten Tuur Dierckx een stevige boete op te leggen voor zijn wangedrag.

Aanfluiting

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was in alle staten: “Dit is een schande. Ik heb hemel en aarde bewogen opdat de voetbalcompetitie in augustus kon beginnen. In andere landen kon dat niet of is dat pas veel later gebeurd. Het kan niet dat de voetballers hun privileges misbruiken om de veiligheidsmaatregelen naast zich neer te leggen. Ik vind dit een aanfluiting en een absolute schande.” Met die privileges doelt Weyts op het feit dat alle clubs uit 1A en 1B minstens twee keer per week getest worden op het coronavirus, iets wat de Pro League tegen het einde van het jaar om en bij het miljoen zal gekost hebben. Die negatieve tests leiden mogelijk tot een vals gevoel van veiligheid bij sommige spelers. “Ik vind dat de clubs hier zwaar tegen moeten optreden”, zegt Weyts. “Dit mag niet passeren. Onze profclubs hebben een voorbeeldfunctie: wel, er moet nu ook een voorbeeld gesteld worden.”

Boete? Gele kaart?

De woorden van Weyts zijn duidelijk, alleen blijken de daden moeilijker. Zo bestaat er tussen de clubs geen consensus over sancties. “Wij kunnen uniforme sancties opleggen voor alles wat rond een wedstrijd of een training gebeurt”, zegt communicatieverantwoordelijke van de Pro League Stijn Van Bever. “Maar wij zijn niet de werkgever van die spelers. Wij kunnen spelers die hun boekje te buiten gaan náást het veld niet sanctioneren.”

Clubs kunnen individueel straffen, à la tête du client. Maar zij zijn, in tegenstelling tot de Pro League, geen voorstander van uniforme sancties voor bepaalde overtredingen buiten het veld - zoals het organiseren of bijwonen van een lockdownfeestje in coronatijden. “Tijdens de vergaderingen van de Pro League wordt daar zeker over gepraat. En er zijn door het management van de Pro League ook al verschillende initiatieven genomen. Zo zouden we in de bestaande coronaprotocollen duidelijke voorwaarden en straffen kunnen laten opnemen. Een mogelijkheid is het opleggen van een financiële sanctie bij bepaalde inbreuken. Of het toekennen van een extra gele kaart als er inbreuken worden vastgesteld. Spelers op de bank kunnen nu ook al een gele of een rode kaart krijgen. Dat kan in theorie zelfs voor het verkeerd dragen van het mondmasker of het overdreven juichen na een doelpunt. Alleen zijn we er tot op dit moment niet in geslaagd om een consensus te vinden om die sancties op te nemen in het protocol. De clubs verkiezen nog steeds liever de weg van de sensibilisering dan de repressieve aanpak.” Het sanctioneringssysteem dat de Pro League graag wil implementeren kan voorlopig op weinig bijval rekenen bij de clubs. Je zal maar de verkeerde speler op het verkeerde moment zien wegvallen door een schorsing natuurlijk.

Volledig scherm Tuur Dierckx © BELGA