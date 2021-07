Michel Vlap terug bij Anderlecht om te blijven: “Het iets andere systeem moet Michel nóg beter liggen”

AA Gent AA Gent wint oefenmatch tegen Lille, maar afwezig­heid Bolat blijft een mysterie

6:51 AA Gent heeft in Noord-Frankrijk z’n oefenmatch tegen de Franse landskampioen Lille winnend kunnen afsluiten. Een goal van Gianni Bruno in de allereerste minuut volstond voor de zege. Bij de Buffalo’s was er wel nog steeds geen spoor van Sinan Bolat.