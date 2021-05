Michel Preud’homme neemt op 1 juli afscheid van Standard

MPH keerde in 2018 terug naar Sclessin met hooggespannen verwachtingen. Met de Rouches wilde de succescoach proberen om onder meer Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. En om prijzen te pakken. Dat lukte uiteindelijk niet. Preud’homme haalde wel twee keer Europees voetbal met Standard. Evenveel keer werden de Luikenaars nipt uitgeschakeld in de groepsfase.

Eind vorig seizoen kondigde Preud’homme zijn afscheid aan als T1 in een filmpje op de clubwebsite. Hij bleef echter wel ondervoorzitter van de club. In die hoedanigheid woonde hij dit seizoen de meeste wedstrijden bij. En MPH was de voortrekker in het aanstellen van Mbaye Leye als opvolger voor de ontslagen Philippe Montanier in januari. Op 1 juli loopt zijn contract af en is Preud’homme een vrij man.