Met vijf voor één Schoen: onze Red Flames-watcher Dirk Deferme laat zijn licht schijnen over de Gouden Schoen voor vrouwen

Antwerp Vercaute­ren laat deur op een kier voor Lamkel Zé en stelt bij voorstel­ling dat Antwerp voor hem juiste club op juiste moment is: “Bedoeling om hier langer te blijven”

5 januari Gisteren per privéjet van Antwerp-baas Paul Gheysens nog opgepikt in Rusland, vanmorgen al op de Bosuil om via een online persmoment uitleg te geven bij zijn aanstelling als nieuwe coach van de ‘Great Old’. Voor Frank Vercauteren (64) is Royal Antwerp FC de juiste club op het juiste moment, zo stelde hij. De trainer gaf ook toe dat hij voor Genk kon gekozen hebben en zei dat het de bedoeling is om langer te blijven dan de vijf maanden waarvoor hij nu getekend heeft. Zondag speelt Antwerp een regionale derby op het veld van KV Mechelen. Afwachten of Vercauteren dan al op de bank zit.