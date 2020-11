Met Raphael Holzhauser heeft Beerschot weer een spektakelman in huis: “Kroos is toch ook niet zo snel?”

Racing Genk Clausule van 550.000 euro? Thorup moet volgens de wet maar 1 week loon betalen

2 november Er zou een afkoopclausule van 550.000 euro staan in het contract van Jess Thorup. Maar volgens de Belgische wet moet FC Kopenhagen maar een paar duizend euro betalen om de trainer over te nemen van Genk. “Hij zou in principe slechts één weekloon moeten betalen als compensatie voor zijn contractverbreking”, zegt Sébastien Ledure, sportadvocaat bij CRESTA.