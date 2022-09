Met laatste actie van de match: Victor Boniface bezorgt Union nog zege na fout van Eupendoelman Moser

Jupiler Pro LeagueUnion wist op de valreep alsnog te winnen op Union (1-2). Boniface - wéér hij - buitte met een kopbal een fout van Eupendoelman Moser uit voor een gevleide driepunter. Want de vicekampioen leek wat op zijn tandvlees te zitten: de interlandbreak is meer dan welkom.

De bede van Unioncoach Karel Geraerts kreeg dus op het nippertje nog gehoor: hij wou de sterke prestatie in Europa tegen Malmö nu gevolgd zien door een goed resultaat in Eupen zodat Union in de competitie niet de voeling met de top zou verliezen.

Maar op bestelling komt zo’n zege niet, met als bijkomende handicap dat Union niet met zijn typeploeg kon aantreden door toenemend blessureleed. Na Vanzeir die al Malmö miste door last aan de dij kon Geraerts geen beroep doen op de in Europa uitgevallen Eckert Ayensa. Adingra vatte post in de aanval naast Boniface. En Nieuwkoop is door een spierverrekking nog enkele weken out.

Geraerts wou dat zijn ploeg net als in Europa met het mes tussen de tanden zou spelen. Union begon ook zeer behoorlijk. Lapoussin krulde een bal over doel, en Boniface miste zijn balcontrole nadat Rodriguez hel voor doel gelanceerd had. Na tien minuten zag Union zijn overwicht al beloond. Adingra devieerde een knappe diepe bal van Teuma met een boogje in doel. De lijnrechter had buitenspel gezien, maar de VAR corrigeerde: 0-1.

Na die voorsprong nam de thuisploeg veel uitdrukkelijker het initiatief. Vangenechten schoot een grote kans voorlangs en Moris redde een harde knal van Peeters. In de daaropvolgende corner van Nuhu kopte verdediger Lambert de bal onhoudbaar in doel (1-1). Die gelijkmaker gaf Eupen moed: Union raakte onder druk en moest alert verdedigen om geen averij op te lopen. Peeters trapte voor de rust nog een vrije trap in de muur.

Na de pauze kregen beide ploegen al snel een reuzenkans. Voor Eupen onderschepte Peeters een nonchalante inspeelbal van Rodriguez, maar zijn poging miste precisie en kracht. Aan de overkant redde Eupendoelman Moser knap een achterwaartse kopbal van Lynen en kon François in de rebound niet scoren.

Maar gaandeweg de tweede helft verwaterde het spel, in harmonie met het regenachtige weer in het nu al kille Eupen. Union zette zijn offensieve intenties in de verf door met Nilsson nog een extra spits in te brengen - Adingra verhuisde naar de flank. Maar het was Union wat aan te zien dat de ploeg op zijn tandvlees zit: de precisie in de combinaties ontbrak om grote kansen af te dwingen. Ook Eupen drong niet meer echt aan. Wakaso slikte in de slotfase nog een tweede geel en dus rood.

De match leek zo dood te bloede, tot de allerlaatste minuut van blessuretijd. Moser schatte een hoge bal verkeerd en Boniface kopte de bal zo in doel voor een gevleide zege.

Maar voor Union komt de interlandbreak welkom, na enkele intense weken met een klemtoon op de Europese campagne. De Brusselse club hoopt in de tussentijd zijn geblesseerden te recupereren. Over twee weken breekt een nieuw heftig luik aan met twaalf wedstrijden in zes weken tijd, te beginnen met twee verplaatsingen op OH Leuven en Europees in Braga.

Het Europese succes tegen Malmö maakt Unioncoach Karel Geraerts niet onbekommerd voor de competitie. Integendeel, na vorige zeges tegen Rangers en Union Berlijn verloor Union het weekend erna. Dat moet nu anders: “Ik wil zondag een resultaat zien in Eupen.”

Geraerts is beducht voor decompressie. Niet abnormaal, want Union moest Europees tegen Malmö diep gaan om twee keer een achterstand op te halen: “De spelers hebben veel energie verbruikt, maar ik hoop dat ze positieve energie getankt hebben door de zege en dat de fysieke vermoeidheid compenseert. Voor Eupen vraag ik nog eens alles te geven. Dat zal niet simpel zijn, maar als iedereen zich honderd procent focust en oplaadt kunnen we een goed resultaat halen. Dat wil ik zien. De grootste uitdaging is om ook klaar te zijn voor elke wedstrijd in de competitie. Want als we volgend seizoen zo een leuke momenten als tegen Malmö willen beleven, moeten we in de België meestrijden voor de Europese plaatsen.”

Union snakt wel naar de interlandbreak, zegt Geraerts. Niet in het minst voor de geblesseerde Nieuwkoop, terwijl Vanzeir met last aan de dij tegen Malmö uit voorzorg op de bank bleef. De kans is reëel dat Union met Vanzeir ook geen risico zal willen nemen om hem zondag in Eupen op te stellen. “Dante zal een test doen in het hospitaal om te zien wat er scheelt”, zegt Geraerts. “En Nieuwkoop is ongeveer twee à drie weken out met een spierblessure. Zeker hij kan profiteren van de interlandbreak om te herstellen.” Een vraagteken stond ook nog achter de beschikbaarheid van Dennis Eckert Ayensa. De Duitse spits begon aan de aftrap tegen Malmö, maar moest zich in de tweede helft trekkebenend laten vervangen.

Union plant in die interlandbreak ook een vriendschappelijke wedstrijd om de spelers die minder minuten kregen matchritme te laten opdoen.

Tot slot deed Geraerts nog zijn zeg over de selectie van de Rode Duivels. De eerder al eens opgeroepen Siebe Van der Heyden en Dante Vanzeir behoorden niet tot de kern, terwijl Jason Denayer wel het vertrouwen van de bondscoach behield - ook al zit de verdediger momenteel zonder club. Of Van der Heyden dan niet teleurgesteld is? “Het is een opvallende keuze van de bondscoach”, zegt Geraerts. “Martinez zal ongetwijfeld zijn redenen hebben. Ik heb niet gevraagd aan Siebe of hij ontgoocheld is, maar ergens diep vanbinnen zal hij dat wellicht zijn. Het is goed dat hij zich volledig focust op Union. Mochten de Rode Duivels erbij gekomen zijn, zou dat geweldig zijn. Maar is dat niet zo, dan moet hij keihard werken en maken dat hij er de volgende keer wel bij is.” (BF)

