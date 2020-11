Met Holzhauser heeft Beerschot weer een prikkelende smaakmaker: “Kroos is toch ook niet zo snel?”

Champions League De schrik van de Belgen: Haaland kan fenomenale cijfers voorleggen tegen ‘onze’ clubs

4 november Een fenomeen is hij, Erling Braut Haaland. Vraag maar aan de Belgische clubs. Na zijn goals tegen Club Brugge is de Noorse doelpuntenmachine de beste schutter tegen Belgische clubs in Champions League. Enkele stats (en alle goals) op een rij.