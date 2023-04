Met dank aan koopje van 400.000 euro: Antwerp wint na treffer van Muja van KV Kortrijk en blijft in het spoor van leider Genk

Kortrijk was sinds de vorige speeldag zeker van het behoud en dus vond Bernd Storck het een ideaal moment om eens wat andere jongens speelminuten te gunnen: zeven ‘nieuwkomers’ bracht Storck aan de aftrap. Een van de mannen die bleven staan, was Tsuyoshi Watanabe. De Japanse centrale verdediger groeide uit tot ‘Man van de eerste helft’. Tot drie keer gooide Watanabe zich in de baan van een schot dat anders binnen was gegaan. Ritchie De Laet (twee keer) en Gyrano Kerk vonden Watanabe op hun weg. Zonder Kortrijk constant op een hoopje te spelen, had Antwerp halfweg dus zeker op voorsprong kunnen staan.

De Great Old zocht met een onvoldaan gevoel de kleedkamer op en kwam met grote honger opnieuw naar buiten. De thuisploeg voerde het tempo op en plakte Kortrijk nadrukkelijker tegen het eigen doel. Mark van Bommel gaf aan de zijlijn het goede voorbeeld. De Antwerp-coach speelde zelfs een paar keer voor ballenjongen; alles om de snelheid in het spel te houden. Meer druk leidde echter niet meteen tot veel meer grote kansen. Integendeel, zelfs.

'Ballenjongen' Mark van Bommel.

Iets voorbij het uur gooide Van Bommel dan maar drie nieuwe krachten in de strijd: Avila, Yusuf en Balikwisha. Niet veel later ontplofte de Bosuil dan toch. De opnieuw sterke spelende Arthur Vermeeren bediende Arbnor Muja iets buiten de zestien, waarna die laatste de bal in de verste hoek krulde. Een heerlijk doelpunt van de vinnige Kosovaar, waartegen zelfs Watanabe geen verhaal had. Eigenlijk was het dan al gespeeld, want elke match waarin Antwerp dit seizoen op voorsprong kwam, trok men ook over de streep.

Kortrijk voetbalde in de slotfase effectief geen enkele noemenswaardige kans meer bijeen - daarvoor eigenlijk ook niet – en dus bleven de drie punten effectief op de Bosuil. Antwerp blijft zo in het spoor van Genk (en Union). Van Bommel en co sluiten de reguliere competitie volgend weekend af op het veld van Sint-Truiden: een nieuwe kans om nog wat af te knabbelen van de achterstand op de leider.

‘Koopje van 400.000 euro’ Muja is de held van Antwerp: “Hij past hier heel goed” Doelpuntenmaker van dienst bij Antwerp: Arbnor Muja. De 24-jarige Kosovaar werd afgelopen zomer opgemerkt bij Antwerps Europese tegenstander FC Drita. “Wie had toen gedacht dat we het nummer 8 van Drita mee naar België zouden nemen?”, glimlachte Van Bommel. De transfer van Muja, een koopje van amper 400.000 euro, bleek helemaal geen slechte zet. Na een wat moeilijke start, waarin hij werd gehinderd door een blessure, groeide de vinnige flankspeler ondertussen uit tot een vaste waarde bij het Stamnummer 1. “Arbnor is iemand die hier heel goed past”, zei Antwerp-kapitein Toby Alderweireld in de mixed zone van het Bosuilstadion. “Hij heeft heel veel drang naar voren en goede wil. Qua werklust kan je Arbnor nooit iets verwijten. Bovendien is hij snel en kiest hij altijd de kortste weg naar doel. Zulke dingen zien de mensen hier graag.” “Muja is een vervelende speler om tegen te staan”, vulde Mark van Bommel aan. “Als rechtstreekse tegenstander weet je gewoon van tevoren dat je geen gemakkelijke match tegemoet gaat. Arbnor is snel, heeft een individuele actie en werkt altijd. Als hij de bal verliest, zit hij de tegenstrever meteen weer op de huid. Opgeven past niet bij deze club en dat doet Arbnor ook nooit.” Als Muja – die tegen Kortrijk zijn derde competitietreffer maakte – nu nog net iets efficiënter kan worden, gaat Antwerp helemáál veel plezier aan hem beleven. “Hij heeft nog een progressiemarge”, opperde Toby Alderweireld. “Arbnor komt ook van ver, hé. De Kosovaarse competitie is minder sterk dan de Belgische. Af en toe lukt het niet, maar toch zie je dat Arbnor kwaliteiten heeft en dat hij stappen aan het zetten is. Dit doelpunt zal hem vertrouwen geven. In de volgende matchen verwacht ik dus een nóg betere Muja.” Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

