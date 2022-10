Met dank aan een weer onklopbare Mignolet en een flits van Vanaken: Club Brugge wint kraker op Anderlecht, dat meer verdiende

Hoogspanning in het Lotto Park zondagavond, waar Anderlecht zich geen nederlaag tegen aartsrivaal Club Brugge kon permitteren. Mazzu bracht de amper 17-jarige Stassin aan de aftrap, achterin namen Hoedt en Vertonghen hun plaats weer in. Stroeykens kwam op het driemansmiddenveld terecht. Bij Club koos Hoefkens voor dezelfde elf namen die zich afgelopen woensdag in Madrid kwalificeerden voor de volgende ronde van de Champions League.

Met de rug tegen de muur speelde Anderlecht een degelijke eerste helft. Eén waarin Stassin had kunnen scoren, één waarin Fabio Silva had móeten scoren. In een al bij al evenwichtige eerste 45 minuten kreeg paars-wit de beste twee kansen, op voorsprong kwam de thuisploeg evenwel niet. Club liet op zijn beurt de bal goed rondgaan, maar de scherpte ontbrak in de zone van de waarheid. Eén keer schudde Jutglà zijn opponent Hoedt af op weg naar doel. De Spanjaard ging evenwel makkelijk liggen in de hoop een penalty te versieren, daar waar hij beter vol zijn kans was gegaan. Halverwege stond het 0-0, al bij al een terechte tussenstand, ook al waren de beste kansen voor Anderlecht.

Na de rust schakelde Club een tandje hoger - met enkele goeie kansen als gevolg. Jutglà zette met één knappe hak twee verdedigers in de wind, de vrijstaande Sowah knalde wild op Van Crombrugge. De doelman hield Jutglà zelf ook nog eens van een goal met een knappe zweefsprong. Club nam in het vierde kwartier het heft in handen, Anderlecht kwam er wel gevaarlijk uit. Mignolet ging zo op het uur goed plat op een poging van Arnstad. De goeie kans gaf paars-wit energie. Silva ging enkele keren aan de haal, alleen ontbrak de laatste pass telkens. Aan de overkant voorkwam Van Crombrugge dat Skov Olsen de scoren kon openen.

Halverwege de tweede helft viel de goal dan toch. Nielsen trapte Club op voorsprong, een doelpunt dat quasi volledig aan Vanaken kon worden toegeschreven. De spelmaker behield knap het overzicht en zette zo Van Crombrugge op het verkeerde been vooraleer Nielsen de openingstreffer aan te bieden. 0-1 voor Club, een voorsprong die pas tien minuten voor inrukken voor het eerst in gevaar kwam. Hoedt pakte uit met een gerichte kopbal, Mignolet redde andermaal fantastisch. In de 83ste minuut liet de Limburger zich bijna verrassen door een voorzet-schot van Verschaeren, maar opnieuw stond de doelman pal. In de absolute slotfase dan toch een doelpunt voor Anderlecht? Silva leek de bal over de vallende doelman binnen te duwen, maar dan nog haalde Mignolet de bal uit zijn doel. Ongelooflijke inspanning en parade van de Brugse keeper. Sylla kreeg nog rood na een drieste ingreep op het been van Stroeykens, maar de score bleef dus onveranderd.

Club wint zo de topper in het Lotto Park, met dank aan de fantastische ingeving van Vanaken én opnieuw een indrukwekkende Mignolet. Het brengt blauw-zwart alvast drie punten dichter bij Antwerp, dat eerder zondag verloor. Anderlecht speelde een verdienstelijke wedstrijd, maar vergat te scoren. Het maakt dat paars-wit nu al voor een enorme inhaalrace richting play-off I staat.

