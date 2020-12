Met (chocolade)taart naar Ruud Vormer voor zijn 500ste match: “Tonen dat we minstens 3de plek verdienen”

Beerschot Beerschot voor het eerst in 12.874 dagen op kop: “Overal gaan we vol voor de drie punten, zonder al te veel te rekenen”

30 november Wel 35 jaar of maar liefst 12.874 dagen. Diego Maradona moest Argentinië nog wereldkampioen maken. Zó lang was het geleden dat Beerschot voor het laatst op kop stond in onze hoogste voetbalklasse. Afgelopen weekend braken de mannen van het Kiel eindelijk die ban, met aan het roer een landgenoot van de betreurde Maradona. “Ons doel is nu al bereikt.”