Met amper 1.000 euro had VAR-farçe voorkomen kunnen worden (maar voetbalbond heeft zelfs geen contract met tv-zender Eleven over beelden)

Maar wie was vorig weekend juist de schuldige? Het Referee Department vroeg uitleg aan Deltacast, het bedrijf dat instaat voor de buitenspellijntechnologie. Die wezen naar tv-rechtenhouder Eleven. De camera in kwestie was onbemand omdat een cameraman voor de wedstrijd het eerbetoon aan de overleden Miguel Van Damme in beeld aan het brengen was. Dat is niet eens uitzonderlijk: in élke wedstrijd wordt een cameraman aangewezen om de spelers voor de aftrap in beeld te brengen. Dus in elke wedstrijd bestaat de kans dat er een camera onbemand blijft in de beginfase.