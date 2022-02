Mercier gidst OH Leuven met twee assists naar verdiende zege tegen KV Oostende

Na die stevige start van OHL was het spelbeeld even voor de thuisploeg, maar verder dan een schotje van Cameron McGeehan kwamen de Kustboys niet. OHL nam opnieuw over, maar een plaatsbal van Xavier Mercier ging langs de verkeerde kant van de paal. Even later was het wel raak. Mercier stuurde De Norre de zestien in en de linksachter vond zijn collega aan de overkant. Rechtsback Levan Shengelia knalde buiten het bereik van Scherpen in de linkerbovenhoek. Knappe goal van de Georgiër.