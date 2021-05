Mehdi Bayat zal zichzelf niet opvolgen als bondsvoorzitter: “Wil me volledig concentreren op Charleroi”

Jupiler Pro League Camera’s op doellijn: vijftien maanden geleden nog goedge­keurd, sindsdien geen woord meer over gezegd

25 mei Was de bal van Lamkel Zé over of op de lijn? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Terwijl de Pro League vijftien maanden geleden beslist had om camera’s bij de doellijn te zetten. “Hoeveel daar het afgelopen jaar over gezegd is? Nul woorden.”