Mehdi Bayat overweegt minitoernooi Charleroi-Gent-Standard, mochten die clubs naast PO II grijpen

Antwerp Dieumerci Mbokani wil nog járen voetballen, maar daarna... “Coach? Nee! Assistent van Kompany? Dan zeg ik ja”

19 maart Fluogroene Nike-broek, pet van Givenchy achterstevoren op het hoofd. Dieumerci Mbokani (35): killer op het veld, hippe vogel ernaast. Zonde dat de Antwerp-spits zondag tegen Club Brugge geschorst is, want hij blaakt weer van energie. En een Dieu die er zin in heeft: daar gaan we graag voor zitten. Over z’n toekomst bij de Great Old, Anderlecht en Didier Lamkel Zé. “Het was moeilijk voor de kleedkamer om hem weer in de armen te sluiten, maar voorlopig gaat het. Hij luistert nu.”