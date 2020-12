Meer duidelijkheid over 'knuffelstraffen' Pro League: tot €10.000 boete, Match Delegate kijkt toe

Belgisch voetbalVoetballers die te innig vieren, zullen voortaan gestraft worden. Niet met een gele kaart, wel met een boete: maximaal 10.000 euro voor de 1A-clubs, 750 euro per betrokken speler. Een Match Delegate - een extra official - houdt dit in de gaten, ook aanvullende beelden worden in rekening genomen.

Boetes voor clubs én spelers bij knuffelvieringen

Champagne in de kleedkamer. Elkaar net niet doodknuffelen na een doelpunt. In deze barre tijden was de kritiek op de voetballers -van Jan met de pet tot premier Alexander De Croo - snoeihard. Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt was de eerste die aangaf dat het anders moest. De andere clubs in de Raad van Bestuur van de Pro League volgden hem daarin. “We zullen concrete maatregelen nemen”, klonk het gisterenavond. Navraag leert dat er géén gele kaarten zullen gegeven worden, wanneer spelers een goal te innig vieren.

Waar de knuffelaars zich wel aan mogen verwachten, is een financiële sanctie. Het gaat om een maximale boete van 10.000 euro voor de 1A-club, 5.000 euro voor de 1B-clubs, en 750 euro per betrokken speler bij inbreuken tegen de coronamaatregelen, zowel op het veld als in de kleedkamer. De vergoedingen zullen door de Pro League integraal worden doorgestort aan Tele-Onthaal. De maatregel gaat meteen in werking.

Quote Die Match Delegate is een extra official die bij wedstrij­den in 1A en 1B aanwezig is, en die randzaken op en rond het veld mee bekijkt. Een soort van extra paar ogen voor de scheids­rech­ters Stijn Van Bever, Woordvoerder Pro League

Het is aan de Match Delegate om hier toezicht op te houden. Op basis van zijn verslag van de match, in combinatie met aanvullende beelden, neemt het management van de Pro League een beslissing over de boetes. “Die Match Delegate is een extra official die bij wedstrijden in 1A en 1B aanwezig is, en die randzaken op en rond het veld mee bekijkt. Een soort van extra paar ogen voor de scheidsrechters”, aldus woordvoerder van de Pro League Stijn Van Bever.

De Pro League zal bij de clubs zeer sterk aandringen om de spelers daarbovenop verplicht in te schakelen in de sociale activiteiten van de club.

Vanaf zaterdag vijf wissels toegelaten

De Belgische competitie is één van de enige in Europa die in coronatijden slechts drie wissels in plaats van vijf toelaat per wedstrijd. Daar zou na de jaarwisseling verandering in komen.

De Raad van Bestuur laat die beslissing nu vervroegd ingaan. Op verzoek van onder meer KAS Eupen. De club uit de Oostkantons werd de voorbije weken geteisterd door corona en moet daarom op korte tijd veel wedstrijden inhalen. Om daarin niet geconfronteerd te worden met een blessuregolf, vroeg Eupen om een vroegtijdige invoering van de regel van vijf. De rest van de Pro League had daar begrip voor. Vanaf zaterdag 26 december zullen er dus vijf wisselspelers in het veld gebracht kunnen worden.

Verrassend: geen enkel transferverbod

De licentiecommissie boog zich over een tussentijdse controle van de licentiedossiers. Uit de rapporten bleek dat alle clubs de bepalingen hebben nageleefd. Geen enkele club krijgt dus een tussentijds transferverbod. De voorbije jaren kregen Lokeren, Tubize en andere Roeselares die sanctie wel opgelegd.

De Pro League reageert positief: “Gezien de zware financiële impact van Covid-19 is dit een positief signaal en een bevestiging van het grondige werk van de clubs om een duurzame koers te varen, ondanks de onzekerheden en uitdagingen in deze weinig evidente periode.”