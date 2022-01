Meer dan 44 miljoen euro aan verdachte contracten in zaak ‘Propere Handen’: van de lening via de vriendin tot de scoutingopdrachten

Honderden verdachte overeenkomsten en geldstromen van meer dan 44 miljoen euro. Dat is de conclusie die het federaal parket maakt in operatie ‘Propere Handen’. We lichten een tipje van de sluier op: Hoe zaten de geldstromen nu echt in elkaar? En wat met dat zwart geld? “Ze kunnen alles verliezen of riskeren boetes tot en met 200 procent op de ontdoken belasting”, zegt fiscaal expert Michel Maus.