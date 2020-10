Mea culpa Noa Lang, Clement wijst naar inefficiëntie: “Zóveel kansen, dan moet je meer scoren. Simpel”

Philippe Clement zag maar één schuldige in de nederlaag van Club Brugge: Club zelfs. “We creëerden echt een pak kansen tegen een goed georganiseerde ploeg die mandekking doet over het hele veld. Maar heel simpel: we moeten meer scoren. We moeten gewoon meer kwaliteit tonen om de bal binnen te leggen. Ik ben over veel andere aspecten wél tevreden, maar goals scoren blijft uiteraard het belangrijkste.”

Een knauw in het vertrouwen voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Lazio is het niet, zegt Clement. “In andere wedstrijden waren we wél efficiënt, dus ik zie daar geen enkele reden toe. Maar ik hoop wel dat we hierdoor meer honger en gretigheid tonen om nog meer killer te kunnen zijn. Want daar moeten we nog aan werken.”

De Club-coach was kwaad na de penalty toegekend aan OHL. Nadien kreeg Club er ook één. “Het was langs de twee kanten geen strafschop. Er lieten ook te veel spelers zich vallen in deze wedstrijd, en ze kregen de fout nog mee ook. Dat belette een goede wedstrijd. In Europa wordt er voor zo’n dingen niet gefloten. Dat heb ik na de wedstrijd ook rustig tegen de scheidsrechter gezegd”, besloot Clement.

Lang: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”

Noa Lang van zijn kant keek in eigen boezem. Op Instagram slaat hij een opvallend mea culpa. De aanvaller was vlak voor de pauze dicht bij 1-2, maar had pech dat zijn poging tegen de paal belandde. Na de pauze trapte hij van dichtbij op Romo. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid omdat ik de match niet ‘afgemaakt’ heb”, aldus de Nederlander. “Maar woensdag gaan we er opnieuw vol voor.” Dan wacht Lazio Roma al in de Champions League.

