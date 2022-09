Mbokani start met ambitie op de Freethiel: “Bij al mijn clubs titels gepakt, dus met Beveren wil ik dat ook doen”

De eerste vraag is een makkelijke, Waarom SK Beveren? Mbokani had immers heel wat opties. “Ik kon zowel naar het buitenland als naar Seraing, maar ik heb gekozen voor dit project. Mijn voorkeur lag in België, zo kan ik dichter bij mijn familie zijn.” De aanwezigheid van coach Wim De Decker gaf de doorslag. Laten we wel wezen, zonder De Decker schoof Mbokani vrijdag niet in Beveren aan voor een persconferentie. “Natuurlijk is het een voordeel dat ik Wim al jaren goed ken. Ik heb met hem veel gepraat over de club, het project en heb dan mijn beslissing gemaakt.”

Of hij de wedstrijd tegen Lierse haalt, is voorlopig koffiedik kijken. Het grootste probleem is de administratie. “Ik voel me beter en beter na de trainingen, ik ben uiteraard nog geen honderd procent fit, ik geloof dat ik aan zeventig procent zit. Of ik deze week kan spelen? Het is afwachten of de papieren tijdig in orde geraken.” Bij SK Beveren doet men er alles aan om hem speelgerechtigd te krijgen, maar gezien Mbokani bij z’n vorige werkgever zijn contract verbrak, heeft dat nog wat voeten in de aarde.

Volledig scherm Dieumerci Mbokani sprak op een persconferentie voor het eerst na zijn transfer naar SK Beveren. © BELGA

De motivatie is er alvast. “Ik heb bij al mijn clubs titels gepakt, met mijn ervaring wil ik hetzelfde doen in Beveren. Dat ik in tweede afdeling ga spelen, stoort mij niet. Beveren heeft al goeie dingen laten zien in eerste klasse in het verleden. Met deze groep kunnen we zeker voor die titel gaan.” Rest de vraag hoe dicht hij bij zijn beste vorm kan komen. Dieumerci heeft immers al 36 jaar op de teller. “Op dit moment voel ik me goed. Mijn gevoel is nog altijd hetzelfde als vroeger. Ik heb ook geen problemen na trainingen om te recupereren. Of ik daardoor tot voorbij mijn veertigste kan voetballen? Dat kan ik niet zeggen, maar nu voel ik me goed. Of Beveren mijn laatste club is? Dat weet ik niet, on verra.” Zijn ogen lichten op wanneer het over de Bekermatch tegen Antwerp gaat. Zijn woorden volgen die fonkeling niet. “Een match zoals een ander.”

Quote Ik heb met straffe spelers gespeeld, Yaya Touré, De Bruyne,... Mbokani hoort in dat rijtje huis. Wim De Decker, Coach SK Beveren

Coach Wim De Decker weet wel beter. “Als hij zegt: ‘vandaag is het mijn dag’, meestal bij wedstrijden tegen Anderlecht of Standard, dan drukt hij zijn stempel op die match. Ook al trainde hij de week ervoor niet of aan lagere intensiteit. Mbo is een type speler waarvan je nooit weet hoever hij staat, ik ben zijn testen nu beginnen vergelijken met de testen op Antwerp destijds. Dat is eigenlijk niet nuttig. Voor Beveren voor de Challenger Pro League én voor het Belgisch voetbal is het alleszins een mooie transfer. Ik heb met straffe spelers gespeeld zoals Yaya Touré en Kevin De Bruyne. Bij die jongens lijkt alles te makkelijk. Ook al is het een moeilijke bal, ze nemen hem perfect aan. Die toppers moeten nooit vechten met die bal. Mbokani hoort in dat rijtje thuis.”

Volledig scherm © BELGA

Mbokani heeft in de meeste clubs een speciale status gehad, ook qua trainingsarbeid. Als coach niet altijd makkelijk om dat aan een groep te verkopen. “Kijk, wij trekken twee lijnen. Ik ken spelers die daar soms buiten kleuren. Maar als je dat doet, moet je er wel statistieken naast kunnen leggen. Mbo gaat geen twaalf kilometer lopen, dat weet iedereen. Maar je moet die balans vinden en zo het beste in iedereen bovenhalen. Het belangrijkste blijven die goals, dat misten we de laatste weken." De overige spelers zullen wat loopwerk extra mogen verwachten, maar als het doelpunten en zeges oplevert, zal daar geen haan naar kraaien. Door de blessures van Maderner en Edmundsson zal De Decker zijn nieuwe spits wellicht al sneller voor de leeuwen moeten gooien. “Een risico? Als je die leeftijd hebt bereikt, kan je dat zelf managen. Ook daarin is Mbo iemand anders. Wanneer je de rest zo goed mogelijk fysiek klaar probeert te krijgen, is het bij hem vooral mentaal te doen.

Hoe ziet De Decker zijn rol in de transfer? “Had je mij die vraag gesteld vóór ik hem belde, had ik het niet mogelijk geacht. Maar na dat gesprek merkte ik dat er een mogelijkheid was. En een paar weken later zit hij hier. Het is een combinatie van alles, ik heb er drie jaar mee samengewerkt, ik ken hem en zijn familiale situatie vrij goed. Anders zou die deur niet op een kier gestaan hebben.”

Volledig scherm © BELGA

