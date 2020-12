Mbaye Leye (38) op weg om nieuwe trainer van Standard te worden

Belgisch voetbal Club Brugge kampioen van het kerstvoet­bal

26 december Club Brugge kan vanmiddag tegen Eupen met een gerust hart het veld opstappen. Kerstvoetbal ligt blauw-zwart. Sinds de invoering ervan in 2009 pakte Club 34 op 39 in de matchen in deze periode van het jaar. Dat komt neer op een puntenpercentage van 87 procent. Geen enkele club doet beter. Anderlecht komt met 33 op 39 (oftewel 85 procent) het dichtst in de buurt. Met AS Eupen krijgt Club vanmiddag te maken met een ploeg die in de kerstperiode 10 op 15 haalde. De Panda’s behoren daarmee tot de beter scorende clubs in eerste klasse.