Mazzu klaar voor ultieme motivatiespeech: hoe Union als Dream Team mentaal één blok vormt, maar alleen ‘Goliath’ Club Brugge nog niet kon vellen

Belgisch voetbal Broer en ULB-filosoof Antonino Mazzu over Felice en Union: “Niet over titel spreken is ook wat bijgeloof”

Mentaal is Union gepantserd in de titelstrijd. De hand van Felice Mazzu in de groepsgeest is groot. Een blik op de coach en de Union-saga door zijn broer Antonino, Master in de psychologie en prof filosofie: “Felice begrijpt dat plezier in voetbal de brandstof is om uit te blinken.”

1 mei