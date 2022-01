Mazzu heeft opnieuw redenen om te dansen, Antwerp doet wat moet en Anderlecht verliest tweede keer op rij: de hoogtepunten van speeldag 25

Jupiler Pro League Joachim Van Damme over verrassen­de transfer naar Standard: “Als het van mij had afgehangen, zat ik hier twee jaar geleden al”

600.000 euro plus bonussen. Dat is de transfersom die Standard betaalde aan KV Mechelen voor Joachim Van Damme. Verrassend veel, want de 30-jarige middenvelder speelde in 2021 - mede door chronisch ontstoken buikspieren - amper 7 volledige matchen. Bij de Rouches wil Van Damme zichzelf weer op de kaart spelen. “Ik ben meer dan zomaar een breker, anders hadden ze me niet gehaald.”

27 januari