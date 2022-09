Mazzu beseft dat Anderlecht na derde nederlaag in één week aan bezinning toe is, maar: “Vertonghen gaat ons présence bijbrengen”

Vanaf het moment dat hij door de aankomsthal van Zaventem stapte tot vlak voor de aftrap, Jan Vertonghen domineerde vandaag de actualiteit bij Anderlecht. Maar dat mag de aandacht van het sportieve niet afleiden. Anderlecht leed tegen AA Gent zijn tweede competitienederlaag op rij, tel er die 0-1 tegen Young Boys gerust bij en dan zijn drie verlieswedstrijden op rij. Op één week tijd. De kloof met de foutloze Great Old bedraagt intussen al negen punten, da’s zorgwekkend veel begin september. Bij de thuisploeg was Zeno Debast de beste man op het veld. Een van de weinige pure verdedigers, dan weet je het wel. Anderlecht kreeg op negentig minuten geen bal tussen de palen.

“Verdedigend was het niet slecht, maar de ruimte tussen ons blok en de aanval was te groot”, analyseerde Mazzu. “We durven niet meer, we moeten met meer lef spelen en vooral vooruit voetballen. We kiezen iets te vaak voor de oplossing achteruit waardoor de tegenstander zich kan herpositioneren. Die verkeerde keuzes zorgen ervoor dat we moeilijk tot kansen komen. Ik kan niet in de hoofden van de spelers kruipen, maar we gaan dat op training wel proberen aan te pakken. Door veel te praten en positief te blijven. De echte déclic komt er pas als we een match kunnen winnen.”

Anderlecht had gisteren gehoopt Jan Vertonghen vlak voor de aftrap nog te presenteren aan het thuispubliek, het gebeurde niet. De administratieve mallemolen weet u wel, de komst van Sterk Jan wordt vandaag officieel bekendgemaakt. “Hij gaat ons met zijn presence heel veel bijbrengen”, weet Mazzu. “Ik kijk uit naar zijn komst.”

Door die ‘Vertonghen Mania’ vergat je bijna dat er ook gewoon gevoetbald moest worden in het Park. Een inhaalwedstrijd met inzet, zeker gezien de blitzstart van Antwerp FC en Club Brugge dat onder stoom komt. Eens de aandacht volledig op het veld gevestigd zag het thuispubliek AA Gent het best uit de startblokken schieten met kansen voor Hong en Odjidja.

Anderlecht kon aan de overkant enkel dreigen op een stilstaande fase, Delcroix mikte op de paal. Anderlecht - met Mario Stroeykens in de basis en Refaelov daardoor op het middenveld - kreeg geen greep op de wedstrijd. Paars-wit ontsnapte toen een heerlijke volley van Sven Kums op de lat uiteen spatte. Hjulsager legde de rebound slim terug tot bij Depoitre die opnieuw via de lat Van Crombrugge. Dubbele carambole en 0-1 voor de Buffalo’s. In Tubeke werd de meetlat erbij gehaald, Hjulsager stond buitenspel op de trap van Kums.

De Buffalo’s bleven ook na de herneming de gevaarlijkste ploeg. Van Crombrugge duwde een schot van Hjulsager in hoekschop. Fábio Silva voelde de Anderlecht het moeilijk had en vroeg uitdrukkelijk om de steun van het publiek. Jammer dat hij zelf niet thuis gaf, bleke partij van de Portugees. Ook al omdat hij op een eiland voetbalde.

“Ook na de rust stonden we te laag”, beaamde Mazzu. “De momenten waren er wel, maar we kwamen met te weinig mensen in de box.” Iets voorbij het uur kreeg Anderlecht z’n enige echte kans. De stifter van Refaelov ging naast. We zijn meer koelbloedigheid gewoon van de Israëliër. Een kantelmoment want aan de overkant ging de bal op de stip. Niet voor vermeend handspel van Kana, wel voor een haakfout van Amuzu op Hong. De pas ingevallen Cuypers ramde de bal in het dak van het doel. Op de overwinning van AA Gent viel niets aan te merken. Anderlecht kon nu al tien keer op rij niet meer winnen tegen AA Gent en moet zich dringend herpakken. Nu zondag al thuis tegen OHL, met Sterke Jan als inspirator?

