Mats Rits nadert akkoord met Anderlecht, dat wel nog een deal moet vinden met Club Brugge

EXCLUSIEF. Marc Coucke doorbreekt de stilte: “Anderlecht staat niét te koop”

Er is een tijd geweest dat Marc Coucke (58) alomtegenwoordig was op deze sportpagina’s. Dat hij de ene tweet na de andere stuurde over Anderlecht. Tot hij in 2020 als voorzitter terugtrad, en als eigenaar de stilte verkoos. Gaat u dan ook zitten voor zijn eerste interview over RSCA in járen. “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de kracht van Anderlecht is groter dan ooit.”