Mats Rits: “Een frustrerende namiddag”

“Een frustrerende namiddag voor hen zat echt alles mee”, aldus Rits. “Simon Mignolet heeft geen enkele bal moeten pakken. We hebben proberen te drukken en kansen te creëren, maar we hebben te weinig echte open kansen gecreëerd. Ze gooiden hen er steeds voor, ze hebben wat geluk gehad.”

“Vandaag was het net niet en tegen Gent net wel. We wouden absoluut de drie punten thuishouden, maar dat lukte niet. We hebben een hele goeie reeks gehad afgelopen periode. Op een selectie voor de Rode Duivels had ik gehoopt, maar het is wat het is. Ik blijf hard werken.”