Matig Genk pakt in slotminuut nog een punt in Mechelen: Heynen kopt gelijkmaker tegen de netten

Jupiler Pro LeagueRacing Genk is op de valreep ontsnapt aan de vierde competitienederlaag van dit seizoen. Bryan Heynen kopte in minuut 94 de 2-2-gelijkmaker binnen voor de Limburgers, die afzagen tegen een gehavend, maar energiek KV Mechelen.

Kersvers bondscoach Domenico Tedesco zal zich Achter de Kazerne niet verveeld hebben. De Duitser zag een hyperenergiek KV Mechelen de leider bij de strot grijpen. Malinwa speelde nochtans met een geïmproviseerd elftal, onthouden van sterkhouders als Schoofs, Verstraete, Vanlerberghe en Walsh, en met Dries Wouters meteen in de basis. De linkspoot - in januari nog dicht bij een vertrek naar Jong Genk zowaar - werd maandag terug overgeheveld van B- naar A-kern en speelde een belangrijke rol in het vastzetten van Genk.

Het resulteerde in vroege kansen voor Mechelen. Storm pakte meteen uit met een goeie actie en voorzet, waarop Ngoy verkeerd timede. Even daarna gleed Muñoz uit en had diezelfde Storm alle tijd om van dichtbij een hoek uit te kiezen. Alleen besefte de winger dat zelf niet, waardoor Vandevoordt kon reageren.

Genk zag af

Genk, dat voor het eerst met Tolu Arokodare in de basis begon, kende een lastig eerste halfuur. Dat wil niet zeggen dat het helemaal ongevaarlijk was. El Khannouss probeerde het vanop afstand en Mike Trésor knalde na een heerlijke dribbel op de dwarslat.

Toch werd KV Mechelen beloond voor zijn sterke start. Ngoy stuurde vanop rechts Da Cruz diep. De Nederlandse Kaapverdiër schoot op Vandevoordt en de inlopende Hairemans kon binnentikken. 1-0.

In de minuten daarop lag de 2-0 op de loer. Mrabti ontfutselde Trésor de bal. De Zweed, die op een blauwe maandag nog interesse van Genk genoot, vond Ngoy aan de eerste paal, maar diens schot ging naast. Niet veel later ontsnapten Storm en Hairemans nogmaals. Het is dat die laatste stijf links is. Het schot dat hij met de rechter produceerde had altijd binnen het kader moeten zijn.

En toen stond de koploper eventjes op. Het was tot dan toe zoekende. Paintsil, vooraf twijfelachtig door een schouderblessure, voelde zich duidelijk niet vrij. Met nieuwkomer Tolu was het nog zoeken naar de juiste afstemming. En Trésor? Die werd op de huid gezeten door Van Hecke. De gelegenheidsback van KV deed het niet slecht, maar zoals je wel vaker hebt met goeie voetballers als Trésor: ze kunnen uit het niets zorgen voor een flits. Zo ook hier, in Mechelen. Tolu vond de Genkse vleugelspits en die maakte er in één tijd 1-1 van. Een goeie goal, maar nog niet genoeg voor een ploeg die zijn voorsprong op eerste achtervolger Union zo groot mogelijk wil houden.

Dubbele wissel

Wouter Vrancken, voor het eerst sinds zijn vertrek uit Mechelen coach van de tegenpartij, was dan ook niet tevreden. De Genkse T1 wisselde aan de rust Paintsil en El Khannouss, en bracht Sor en Preciado in de plaats. Op het uur werd ook Samatta voor Tolu in de strijd geworpen.

De fysionomie van de match was intussen veranderd. Minder energie en meer geduld. Minder doelgevaar ook. Mechelen koos voor een spaarzamere aanpak en mikte veelal op de tegenaanval. Voor de Limburgers was het zoeken. Naar openingen, naar een goal en naar Trésor, hun man met de ideeën en de fijne baltoets. Het wilde niet lukken.

Het doelpunt viel aan de overkant. Hairemans lanceerde invaller Malede op rechts. De Israeliër ontdeed zich makkelijk van Arteaga en legde vervolgens piekfijn af voor Storm: 2-1. Voor de KV-aanvaller was het zijn derde goal in vier matchen.

Sor liet vrijwel meteen daarop na om er 2-2 van te maken. Net toen Genk op de vierde competitienederlaag leek af te stevenen, was daar Bryan Heynen. In minuut 94, in de allerlaatste aanval van de match, vond Hrosovsky het hoofd van de aanvoerder. Geen 0 op 6, maar 1 op 6 voor de Limburgers, die Union wel de mogelijkheid laten om dit weekend dit dichterbij te sluipen.

