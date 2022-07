Matig en tienkoppig Anderlecht lijdt al na twee speeldagen eerste nederlaag: gretig Cercle te sterk voor paars-wit

Gisteren noemde Felice Mazzu Cercle Brugge nog een ‘sexy tegenstander’. Wel, de RSCA-coach kreeg vanmiddag geen ongelijk. Niet dat Cercle zo’n oogstrelend voetbal op de mat bracht, maar de Vereniging begon in elk geval met veel meer drive aan de wedstrijd.

Na een kleine twintig minuten volgde een eerste, grote waarschuwing voor Anderlecht. Het kwam goed weg toen Boterberg een (lichte) overtreding zag op Delcroix en het daaropvolgende doelpunt van Ueda werd afgekeurd. Cercle bleef het spel maken, Van Crombrugge moest zich voor het eerst onderscheiden op een vrije trap van Hotic. Anderlecht pufte, de VAR maakte het paars-wit nog wat moeilijker. Boterberg werd naar het scherm geroepen en zag een elleboogstoot van Ishaq aan Lopes. Rechtstreeks rood voor de Nigeriaan en Anderlecht nog een uur met z’n tienen.

Het sein voor Cercle om nog wat feller door te duwen. Trebel was nog geen minuut na de rode kaart de redder in nood door de poging van Deman van de lijn te keren. Anderlecht mocht opgelucht ademhalen dat het met 0-0 de rust had gehaald.

De inbreng van Silva halfweg bracht in eerste instantie weinig zoden aan de dijk. Cercle forceerde meteen kansjes via Lopes en Van der Bruggen. Tot daar plots... Anderlecht was. Pas na 55 minuten slaagde paars-wit erin een voldragen aanval op de mat te leggen, maar wat voor één. Na knap samenspel van Debast, Verschaeren en Raman had Amuzu de bal er voor een volledig leeg doel maar in te koppen. Toch slaagde de winger nog in het leer tegen de lat te werken.

De misser van ‘Ciske’ leek een kantelpunt. Cercle zat door zijn beste krachten heen, Anderlecht rook bloed en nam de match in handen. De beste mogelijkheid was er één voor Silva, die in de draai over trapte. Net op het moment een doelpunt voor Anderlecht in de lucht hing, sloeg Cercle dan toch toe. Debast liet zich vangen door Deman, die Torres een induwer voorschotelde. Het nekschot. Paars-wit probeerde nog, maar speelde nadien niets meer klaar in een matig slotoffensief.

Zo lijden Anderlecht en Mazzu al na twee speeldagen hun eerste nederlaag van het seizoen. Geen ideale voorbereiding richting de derde voorronde van de Conference League. De Brusselaars spelen donderdag in Estland hun heenwedstrijd tegen Paide Linnameeskond.

