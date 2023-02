Matig Anderlecht pakt, met dank aan een gigantische blunder in Kortrijk-verdediging, punt in Guldensporenstadion

Dat Anderlecht pas vrijdagochtend omstreeks 5u terug voet aan grond had gezet in België na de verplaatsing naar Bulgarije, was er in het Guldensporenstadion helemaal niet aan te zien. Slimani en Raman - voor de gelegenheid beiden aan de aftrap, die laatste van op links - kregen al in de openingsminuten aardige kansen. Vooral Raman had op aangeven van de Algerijn moeten scoren, maar hij besloot slap op Vandenberghe.

Het bleef ook na die snelle start een aangenaam potje voetbal voor rust. D’Haene en Gueye kwamen namens Kortrijk allebei (te makkelijk) oog in oog met Verbruggen, maar wrongen die mogelijkheden vakkundig de nek om. Aan de overkant geraakte ook de afgezonderde Slimani niet voorbij de keeper. Er hing een doelpunt in de lucht, ‘t was alleen nog kijken aan welke kant het zou vallen.

Minuut 41 dan. Dreyer nam een afleggen van Ashimeru in één tijd over op de rand van de zestien, en joeg die héérlijk tegen de touwen. 0-1, en Anderlecht virtueel even in de top acht.

Volledig scherm © BELGA

Die voorsprong stond echter niet lang op het bord. Kortrijk counterde na een hoekschop van RSCA razendsnel, en nadat Verbruggen eerst nog pal stond op de poging van Messaoudi, was het bij de nabeurt voor Kadri wel prijs. Het werd nog wat erger voor Anderlecht toen Silva aan de tweede paal vergeten werd op hoekschop en de 2-1 niet liet liggen. Plots was KVK wél efficiënt.

Volledig scherm © Photo News

Riemer gooide onder meer Amuzu en Stroeykens nog in de strijd, maar ook dat verhielp weinig aan de onmondigheid bij de Brusselaars. Amuzu trapte uit een scherpe hoek op Vandenberghe, maar meer speelde Anderlecht eigenlijk niet meer bij elkaar. Dus hielp Kortrijk maar een handje. Miscommunicatie achterin bij D’Haene en Vandenberghe, en dus kon Murillo de 2-2 in een leeg doel leggen. Lucky goal. Slimani kreeg in de slotseconden nog een grote kans op 2-3, maar hij kopte naast.

De blik snel naar Europa en de return tegen Ludogorets donderdag. Veel vertrouwen zal deze prestatie niet geven, maar dat punt misschien wel. Kortrijk geraakt ondanks dat punt onderin niet weg.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.