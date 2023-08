MATCHVERSLAG. Tweede keer op rij in groepsfase Europa League: Union heeft geen enkele moeite met Lugano

Opdracht met verve volbracht. Union gaat straks voor het tweede jaar op rij de trommels van de Europa League in. De Zwitsers van Lugano waren in de return geen partij meer voor de Brusselaars, het werd 0-1 in Genève.

Lees hier de verslagen van de Europese matchen van Club Brugge, AA Gent en Racing Genk.

Hij kondigde het vooraf zelf aan. Dat er een deel van het stadion speciaal voor hem zou supporteren, in zijn geboorteland. Met een man of 70 zaten ze bij elkaar, makkelijk herkenbaar in het quasi lege Stade de Genève - de helft had een truitje met rugnummer 23 aan. Familie en vrienden van Cameron Puertas konden al snel juichen.

Wat was de Spanjaard met Zwitserse roots goed. Na zeven minuten al duwde hij met een sublieme baltoets Eckert de diepte in, en die stiftte de 0-1 binnen. Eigenlijk was toen al duidelijk dat dit Lugano Union niet meer in de problemen zou brengen, na de 2-0 uit de heenwedstrijd. Een uitslag die toen ook gerechtvaardigd was, al hadden de Zwitsers daar wel nog in de pap te brokken. ‘Thuis’ niet. Arm Lugano. Op 370 kilometer van hun eigen stadion moeten gaan voetballen, voor een supporter of 500. Als de fans van Union geen lawaai maakte, was het akelig stil. Als je dan nog zo machteloos staat te voetballen...

Volledig scherm Dennis Eckert Ayensa. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Puertas maakte van Genève z’n speeltuin. Hij eiste elke bal op. Liep zich twee keer goed vrij, maar trapte telkens te centraal op de doelman. Lapoussin dolde er ook wat mee. Flair heeft hij met overschot, op zo’n momenten spat het voetbalplezier er vanaf. Eckert mikte nog uit een scherpe hoek op de paal, en ook Terho - moederziel alleen gelaten - vergat de 0-2 voorbij Lugano’s tweede doelman Deana te trappen. Het had voor rust al een afstraffing kunnen zijn, met alle ruimtes dat Lugano liet. De enige grote kans voor Lugano spatte uiteen op de deklat, maar werd tegelijk ook afgevlagd voor buitenspel. Op wat afstandsschoten na had het miezerige hoopje Zwitserse fans niks om zich aan op te warmen. Lugano had aan de rust al drie goals nodig voor verlengingen. Mission impossible.

Volledig scherm © Photo News

De drie wissels bij de rust - en nog eentje vijf minuten later - brachten weinig zoden aan de dijk. Na twee minuten stond Puertas alweer alleen voor doel. Op de doelman... Je gunde hem haast z’n doelpuntje. Blessin deed daar niet aan mee. Dat z’n aanvallende middenvelder even stond te trekkebenen zal daar wel in meespelen. Hij haalde hem op het uur naar de kant. Een dikke knuffel kreeg hij wel. En een staande ovatie van zijn eretribune vlak achter de bank. Union werd wel wat nonchalanter. Overkomt hen nog iets te vaak. Ook zij hadden heus wel door dat het soms te simpel ging. Celar trapte uit de draai over en Moris moest een harde kopbal uit z’n winkelhaak ranselen. Er kwam weinig van. Union speelde op automatische piloot verder.

“We mogen dit niet normaal vinden”, benadrukte CEO Philippe Bormans nog een dag voor de wedstrijd. Een Belgische club met de middelen van Union - zelfs na de vele transferinkomsten - dat het voor het tweede jaar op rij tot de groepsfase van de Europa League schopt. Vorig jaar bleef het sprookje duren tot de kwartfinales. Hoe ver schoppen ze het dit jaar? Met Union weet je het écht nooit.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Union heeft de klus probleemloos geklaard Union heeft de verplaatsing naar Zwitserland tot een goed einde gebracht. Door een vroeg doelpunt hadden de Brusselaars de schaapjes al snel op het droge: de tweede groepskwalificatie op rij in de Europa League is een feit voor Union. Rode kaart voor Albian Hajdari Buit is bijna binnen voor Union De wedstrijd kabbelt naar zijn slot. Union dringt niet meer aan en Blessin gunt enkele invallers speeltijd. Lugano is niet bij machte om de Brusselaars pijn te doen. Noah Sadiki wordt vervangen door Elton Kabangu Terho laat 0-2 liggen Union steekt nog eens zijn neus aan het venster. Lapoussin bedient met een opwippertje Terho, die de bal acrobatisch in doel probeert te verlengen, maar de poging gaat ver over. Casper Terho. © Vincent Kalut / Photo News Lazare Amani wordt vervangen door Nathan Huygevelde Loic Lapoussin wordt vervangen door Henok Teklab Mattia Bottani wordt vervangen door Yanis Cimignani Puertas nu toch gewisseld Uniontrainer Alexander Blessin neemt geen risico met Puertas die mogelijk zijn knie verdraaid heeft. Hij wisselt hem voor Rasmussen, en vervangt in een adem aanvaller Eckert Ayensa voor Gustaf Nilsson. Cameron Puertas wordt vervangen door Mathias Rasmussen Dennis Eckert Ayensa wordt vervangen door Gustaf Nilsson Puertas grijpt naar knie, maar lijkt voort te kunnen Even schrikken voor Union. Puertas komt slecht neer bij een duel en lijkt zijn knie te verdraaien. Maar na een blessurebehandeling kan hij in eerste instantie voort. Celar mikt kans op gelijkmaker over Lugano probeert iets meer druk te zetten. Zan Celar zoekt voor zichzelf een gaatje in de zestienmeter, maar mikt de kans over. Zan Celar en Christian Burgess. © Laurie Dieffembacq / BELGA Kreshnik Hajrizi wordt vervangen door Lars Lukas Mai Lugano gooit verse krachten in de strijd Lugano-coach Croci-Torti is niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg. Hij brengt drie frisse krachten in tijdens de rust: Arigoni, Belhajd en Macek moeten plaatsruimen voor Aliseda, Espinoza en Grgic. Aftrap tweede helft: Union ruikt al 3,63 miljoen euro groepsfase Union moet bij de aftrap van de tweede helft de 3-0-kloof in doelpunten over beide duels over de streep trekken. Dan is Union voor het tweede jaar op rij verzekerd van de groepsfase van de Champions League. De startbonus bedraagt 3,63 miljoen euro. Tweede helft afgetrapt Roman Macek wordt vervangen door Ignacio Aliseda Hadj Mahmoud wordt vervangen door Anto Grgic

laad meer Statistieken Opstelling