MATCHVERSLAG. Tienkoppig AA Gent trekt dankzij twee goals Hong zege over de streep tegen Club Brugge

De Slag om Vlaanderen, met als inzet de leidersplaats. KAA Gent - Club Brugge kondigde zich aan als een onvervalst topduel vlak voor de interlandbreak. Bij de bezoekers gunde Deila zowel Spileers als Skov Olsen rust. Daardoor kwam Boyata nog eens aan de aftrap en liep ook Nusa er weer vanaf het begin bij. Aan Gentse zijde opteerde Vanhaezebrouck voor het spitsenduo Cuypers-Tissoudali, Orban belandde daardoor op de bank.

Volledig scherm © Photo News

De coach van Gent had wat zitten klagen over de verre verplaatsing naar Cyprus. Het was evenwel Club Brugge dat zichtbaar niet bekomen was van de honderd zware minuten tegen Osasuna. De Buffalo’s waren baas voor de rust, met al snel twee mooie schietkansen voor Cuypers. Uiteindelijk duurde het tot minuut 25 vooraleer Gent verdiend op voorsprong kwam. Onyedika leed voor de zoveelste keer balverlies op het middenveld, enkele tellen later liet hij Hong ook nog te makkelijk intikken. Club zette weinig tegenover de Gentse dominantie. Eén keer kon Thiago dreigen. Nou ja, dreigen. Blauw-zwart zag ook nog Buchanan uitvallen met een hamstringblessure.

Volledig scherm © BELGA

Vanaken daagt publiek uit

Met de rust in zicht lukte Club uit het niets de gelijkmaker. De Cuyper vond het hoofd van Vanaken, die de Ghelamco Arena opschrikte met een kopbaldoelpunt. De aanvoerder ging een tiental tellen ostentatief voor de Gentse spionkop staan - niet van zijn gewoonte. Een ietwat gevleide gelijkmaker voor blauw-zwart, dat mede door de goeie pressing van AA Gent onherkenbaar was voor de rust. In de extra tijd had Mignolet nog een goeie redding op een poging van Tissoudali en mikte De Sart in de herneming op de lat.

Volledig scherm © BELGA

De tweede helft was amper afgetrapt of AA Gent kreeg wat het verdiende. Hong kreeg op weg naar zijn tweede goal alle vrijheid - vooral Onyedika ging opnieuw niet vrijuit bij Club. Een nieuwe Gentse voorsprong dus al vroeg in de tweede helft, blauw-zwart opnieuw op achtervolgen aangewezen. Deila greep in - hij gooide Jutglà en Skov Olsen in de strijd. Bij AA Gent wisselde Orban Tissoudali af.

Volledig scherm © BELGA

Rood voor Fadiga

Voorbij het uur liet de thuisploeg een beetje los. Het bracht evenwel weinig Brugse kansen met zich mee. Daarvoor waren Nusa en co niet goed genoeg vandaag. Aan de overkant liet ex-Bruggeling Fadiga de verlossende 3-1 liggen op de tegenaanval. Kort daarna, zo rond minuut 80, dan toch een goeie kans voor Club. Nardi moest plat op een goed schot van Zinckernagel, ook al niet aan zijn beste wedstrijd bezig zondagmiddag. De ingevallen Jutglà trapte vervolgens té slap op doel om Nardi te verontrusten. Club werd beter en beter - bij Gent werd invaller Fadiga op de koop toe uitgesloten na twee snelle gele kaarten.

Volledig scherm © BELGA

Club zette nog eens alles op alles in de slotfase. Zinckernagel zag hoe Nardi zijn knal uit de benedenhoek haalde, een poging van Skoras was te slap. Finaal hield Gent de drie punten thuis - met dank aan de ‘doublette’ van Hong. De Buffalo’s gaan aan de leiding in de Jupiler Pro League, Club eindigt en alles bij elkaar prima zomer op een valse noot.

KIJK. Hein Vanhaezebrouck: “Met tien man was het moeilijk, maar met de steun van het publiek pakken we toch de zege”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gentse extase De ref fluit af! Het stadion ontploft! Nusa over Nusa met een voorzet-schot, maar zijn bal gaat over doel. Vanaken over Het is pompen of verzuipen voor AA Gent. Hans Vanaken kopt over. Nardi pakt Skov Olsen knalt, maar Nardi pakt. Goeie match van de Franse doelman. Gandelman knalt Gandelman van ver, maar in het blok Brandon Mechele wordt vervangen door Michal Skóras Dedryck Boyata wordt vervangen door Jorne Spileers Gift Emmanuel Orban wordt vervangen door Ismaël Kandouss Rode kaart (tweede gele kaart) voor Noah Fadiga Rode kaart (tweede gele kaart) voor Noah Fadiga Rode kaart (tweede gele kaart) voor Noah Fadiga Fadiga lijkt de bal te raken, maar krijgt toch zijn tweede gele kaart. Andrew Hjulsager wordt vervangen door Omri Gandelman Jutglà? Nardi! Jutglà met een grote kans, maar Nardi met de voetveeg! Zinckernagel met een bom! Zinckernagel kan aanleggen, maar Nardi pakt! Fadiga op Mignolet Fadiga krijgt de bal van Hjulsager, kapt terug en kan knallen! Recht op Mignolet. Gele kaart voor Noah Fadiga Orban maakt misbaar Orban kan het sprintduel van Nusa niet winnen en is teleurgesteld. Het levert hem een wegwerpgebaar van De Sart en enkele anderen op. Club heeft nog 20 minuten De Bruggelingen hebben nog twintig minuten en wat extra tijd om het tij te keren. Hugo Vetlesen wordt vervangen door Andreas Skov Olsen

laad meer Statistieken Opstelling