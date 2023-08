MATCHVERSLAG. “Anfield zou wel leuk zijn”: Union staat voor tweede keer op rij in Europa League

Hij kondigde het vooraf zelf aan. Dat er een deel van het stadion speciaal voor hem zou supporteren, in zijn geboorteland. Met een man of 70 zaten ze bij elkaar, makkelijk herkenbaar in het quasi lege Stade de Genève - de helft had een truitje met rugnummer 23 aan. Familie en vrienden van Cameron Puertas konden al snel juichen.

Wat was de Spanjaard met Zwitserse roots goed. Na zeven minuten al duwde hij met een sublieme baltoets Eckert de diepte in, en die stiftte de 0-1 binnen. Eigenlijk was toen al duidelijk dat dit Lugano Union niet meer in de problemen zou brengen, na de 2-0 uit de heenwedstrijd. Een uitslag die toen ook gerechtvaardigd was, al hadden de Zwitsers daar wel nog in de pap te brokken. ‘Thuis’ niet. Arm Lugano. Op 370 kilometer van hun eigen stadion moeten gaan voetballen, voor een supporter of 500. Als de fans van Union geen lawaai maakte, was het akelig stil. Als je dan nog zo machteloos staat te voetballen...

Puertas maakte van Genève z’n speeltuin. Hij eiste elke bal op. Liep zich twee keer goed vrij, maar trapte telkens te centraal op de doelman. Lapoussin dolde er ook wat mee. Flair heeft hij met overschot, op zo’n momenten spat het voetbalplezier er vanaf. Eckert mikte nog uit een scherpe hoek op de paal, en ook Terho - moederziel alleen gelaten - vergat de 0-2 voorbij Lugano’s tweede doelman Deana te trappen. Het had voor rust al een afstraffing kunnen zijn, met alle ruimtes dat Lugano liet. De enige grote kans voor Lugano spatte uiteen op de deklat, maar werd tegelijk ook afgevlagd voor buitenspel. Op wat afstandsschoten na had het miezerige hoopje Zwitserse fans niks om zich aan op te warmen. Lugano had aan de rust al drie goals nodig voor verlengingen. Mission impossible.

De drie wissels bij de rust - en nog eentje vijf minuten later - brachten weinig zoden aan de dijk. Na twee minuten stond Puertas alweer alleen voor doel. Op de doelman... Je gunde hem haast z’n doelpuntje. Blessin deed daar niet aan mee. Dat z’n aanvallende middenvelder even stond te trekkebenen zal daar wel in meespelen. Hij haalde hem op het uur naar de kant. Een dikke knuffel kreeg hij wel. En een staande ovatie van zijn eretribune vlak achter de bank. Union werd wel wat nonchalanter. Overkomt hen nog iets te vaak. Ook zij hadden heus wel door dat het soms te simpel ging. Celar trapte uit de draai over en Moris moest een harde kopbal uit z’n winkelhaak ranselen. Er kwam weinig van. Union speelde op automatische piloot verder.

Puertas: “Ik denk dat familie en vrienden trots zijn”

Natuurlijk werd er één Unionist veel luider toegezongen dan z’n ploegmakkers achteraf. Cameron Puertas mocht - met een verlegen maar ook trots glimlachje - op kop de supporters gaan groeten. Zijn supporters vooral. “Het was een belangrijke wedstrijd voor mij persoonlijk, met al mijn familie en vrienden in de tribune. Ik denk wel dat ze trots zijn dat ze me hebben zien winnen. Zeker in dit stadion, dat ik heel goed ken natuurlijk. Het is niet ver van m’n huis.”

Puertas kwam nog eens terug op het enige doelpunt van de partij, waar hij Eckert schijnbaar blindelings vond. “We kennen elkaar goed, dus ik wist zonder kijken waar die bal moest komen. (knipoogt) We hebben een team dat graag snel naar voor speelt en ook op de counter durft loeren. Verder stonden we solide. We scoorden vroeg, wat ons wat meer op ons gemak stelde. We wisten dat bij een doelpunt van ons hun opdracht nog wat lastiger zou worden voor hen. Drie doelpunten goed maken... En we hielden de nul. Dan kruipt er geen stress in. We hebben als team een goeie match gespeeld. Alleen mogen we nog wat dodelijker worden.”

Union gaat opnieuw de potten van de Europa League in. Als Puertas mag kiezen? “Dan steekt Marseille er voor mij bovenuit. Daar spelen is voor elke speler een droom, in zo’n stadion. Liverpool zou ook niet slecht zijn, maar Marseille geniet toch mijn voorkeur.”

Blessin: “Heel blij over onze prestatie”

Coach Alexander Blessin heeft geen uitgesproken voorkeur wie hij nu wil loten. “Anfield zou wel leuk zijn”, knipoogde hij wel naar zijn perschef. “Nee, laat me er nu eerst even van genieten. Dat zien we morgen wel. We zijn nu vooral blij dat we in de groepsfase zitten. Ik besef het nog niet goed, maar onze prestatie was heel goed. Zeker voor rust. We konden de boeken eerder dicht doen, want we hadden veel meer kansen. Deze keer waren we dominanter, maar nadien ging ons niveau wat omlaag. Al tel ik uiteindelijk maar één echte kans voor hen.”

Zondag moet Union alweer aan de bak, tegen een tegenstander die hen wel eens meer in de weg kan leggen dan Lugano. Landskampioen Antwerp komt op bezoek, en zij leven evenzeer op een wolk na hun kwalificatie voor de Champions League. “Dat wordt een ‘highlight game’”, knikte Blessin. Dat zei ik de spelers ook in de cirkel op het veld. We moeten snel recoveren, want zij hebben een dagje extra rust. (grappend) Eén biertje is oké vanavond, maar daar moet het bij blijven.”