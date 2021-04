Match tegen Club was tegenslag te veel voor Defour: “Dit is een zeer doordachte keuze”

Belgisch voetbal STVV-verdediger Caufriez komt met voet onder mes van grasmaaier terecht, seizoen zeker voorbij

1 april Maximiliano Caufriez (24) is na een ongelukkig ongeval in de privésfeer een tijdje out. De verdediger van STVV kwam met zijn voet onder de grasmaaier terecht. Zijn seizoen is zeker over. “Dit is helaas geen 1 april grap”, klinkt het bij de Kanaries. De speler zelf postte inmiddels een video op Instagram.