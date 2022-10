Mark van Bommel over zaak-Radja Nainggolan: “Een speler uit de selectie zetten doe je niet zomaar”

“Hoe ik de afgelopen week zou omschrijven? Tja, buiten de 3-0-nederlaag van afgelopen weekend zijn er nog wel wat dingen gebeurd”, zei Mark van Bommel vandaag. “Een speler uit de selectie zetten: da’s de moeilijkste keuze die je als trainer kan maken. Dat doe je ook niet zomaar. Dat we nu plots wat krap in de middenvelders zitten? Klopt, maar dat mag geen reden zijn om een bepaalde beslissing niet te nemen. Natuurlijk, Radja is een hele goede voetballer. Hij kan zelfs een match beslissen en ‘buiten categorie’ zijn. In dat opzicht is deze situatie gewoon zonde. Ook Radja zelf was zwaar teleurgesteld. Maar we blijven er bij dat we juist hebben gehandeld.”