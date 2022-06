Mark van Bommel officieel voorgesteld bij Antwerp: “We willen Nederlands voetbal spelen”

Volg al het nieuws over de voorbereidingen van de ploegen uit de Jupiler Pro League in onze liveblog!

Gisteren leidde Mark van Bommel zijn eerste training, vandaag werd hij officieel voorgesteld voor een volle perszaal. “Of ik hier zonder Marc Overmars zou zitten? Dat weet ik niet. Ik ben blij dat hij me gevraagd heeft. We kennen elkaar al heel lang. Hij denkt na over dingen die hij doet en zo kwam hij bij mij terecht. Leuk dat hij vertrouwen in me heeft. Voor een trainer is het belangrijk dat er mensen boven je staan die weten hoe het werkt en niet nerveus worden als je enkele wedstrijden verliest. Een nieuw project gaat nu eenmaal met met vallen en opstaan.”

Wat is de ambitie van Van Bommel met Antwerp? “De voorzitter wil iets van deze club maken, kijk maar naar de faciliteiten. Vorig jaar werd Antwerp vierde, nu zijn we niet meteen titelfavoriet. Ik denk dat er een andere ploeg favoriet is, maar dat wil niet zeggen dat wij hem niet willen winnen.”

Nederlands voetbal

Van Bommel hoopt zijn stempel te drukken bij Antwerp. “Wij willen Nederlands voetbal spelen en hebben graag de bal. We willen domineren. En als we de bal verliezen, willen we die zo snel mogelijk terug. Dat de club groot is geworden met ‘kick and rush-voetbal’? We willen een goede mentaliteit in het elftal. En dat past ook bij deze club. Ik weet zeker dat ik hier als speler goed zou gepast hebben. Ik heb gehoord dat het hier weleens ‘de Hel van Deurne’ kan zijn. Het zou mooi zijn mochten we dat elke thuiswedstrijd beleven.”

Ook werd er een vraag gesteld over Paul Gheysens. De Antwerp-voorzitter kwam het vorige seizoen tijdens de rust de kleedkamer in om een donderpreek te geven. Wat zou Van Bommel doen in zo’n situatie? “Op een kwartiertje tijd kunnen we wel een kopje koffie drinken”, antwoordde hij met een knipoog.

