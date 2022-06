Mark van Bommel maakt uitstekende beurt tijdens zijn eerste persconferentie als T1 van Antwerp: “De voorzitter in de kleedkamer? Dan drinken we samen een ‘bakkie’ koffie”

Volg al het nieuws over de voorbereidingen van de ploegen uit de Jupiler Pro League in onze liveblog!

De perszaal op de Bosuil zat vol.

Van Bommel had voor de gelegenheid zijn volledige technische staf meegepakt.

De Nederlander etaleerde bovendien zijn kennis over Antwerp(en). “Een heel mooie winkelstad”, lachte hij. “Ik kwam vroeger geregeld naar hier. En ik wil er graag komen wonen. Toch minstens een paar dagen per week. (grijnst) Jullie kennen de Ring van Antwerpen net zo goed.”

Zou je hier zitten, was Marc Overmars geen Directeur Voetbalzaken geweest?

“Goh, ik weet niet of ze me dan zouden gevraagd hebben. Marc deed dat wel en daar ben ik blij mee.”

Hoe belangrijk was zijn aanwezigheid?

“Ik ken hem natuurlijk al heel lang. Ik maakte mijn debuut voor Oranje in Cyprus en toen stond hij op het veld. We waren ploegmaats, hielden altijd contact. Marc speelde bovendien mee in mijn afscheidswedstrijd. Hij is een slimme man en hij denkt na over de dingen die hij doet. Weet je, het is altijd prettig als je iemand achter je hebt die vertrouwen in jou heeft. Iemand die rustig is. Voor een trainer is het goed om te weten dat er mensen boven je staan die weten hoe het werkt en die niet zenuwachtig worden als je wedstrijden verliest. Het zal de komende weken en maanden met vallen en opstaan zijn. Een nieuwe trainer, nieuwe ideeën... Zoiets duurt even.”

In hoeverre moest je nadenken over wat er met Marc in Ajax gebeurd is?

“We hebben daar over gepraat. Het is niet omdat het een aparte situatie is dat je daar van moet weglopen. Maar dat wil ook niet zeggen dat we niet kunnen samenwerken.”

Wat heb je opgestoken van jouw twee vorige trainersavonturen bij PSV en Wolfsburg?

“Ik weet voor mezelf dat het alledaagse werk en de omgang met de spelers gewoon goed is. Ik heb zelf gevoetbald, ik weet hoe zij zich voelen. Er zijn altijd andere factoren die meespelen als het ergens misloopt. Ik besef dat je van details afhankelijk bent. Een scheidsrechterlijke beslissing, een bal tegen de paal...”

Een van de verwijten uit het verleden was dat je een controlefreak bent…

(pikt in) “Ik ben gewoon een trainer die wil dat alles goed geregeld is. Ik stel vragen aan de mensen binnen de club en hoop dat ze me antwoorden met goede argumenten. Ben ik dan een controlefreak? Zo zie ik het niet. Ik noem dat topsportcultuur. Ik wil me elke dag honderd procent geven én ervoor zorgen dat de spelers zich honderd procent kunnen geven.”

Hoe ga je willen voetballen met deze ploeg? Waarom zijn ze bij jou uitgekomen? Bij Wolfsburg zou het zijn foutgelopen omdat de spelers niet meer mee wilden in het verhaal.

“In Wolfsburg wilden de spelers dat wel, hoor. Alleen duurt het even. Je kan niet plots van nul naar honderd gaan. Ach, win je een paar wedstrijden, is iedereen positief. Gaat het minder, moet je durven volharden. Daarom ben ik bijvoorbeeld blij dat Marc erbij is. Wij hebben samen een idee van hoe we willen voetballen. Het zal met horten en stoten zijn. Dus is er rust nodig in de club.”

Maar hoe ga je willen voetballen met Antwerp?

“Nou, we zijn Nederlanders, hé. Wij denken altijd dat we het beter weten. (lacht) En we komen hier met een paar binnen. Maar we zullen ons moeten aanpassen aan deze club. We zijn zeker niet zo arrogant dat we zeggen: ‘het gaat zo en zo zijn’. We zouden graag meespelen voor de prijzen. Met dominant voetbal – we willen graag de bal hebben.”

Valt dat te combineren met het imago van Antwerp? Zij werden groot met ‘kick and rush’.

“Natuurlijk kan je goed voetbal combineren met mentaliteit en karakter. Als speler zou ik met mijn manier van spelen trouwens goed gepast hebben bij de Hel van Deurne Noord.”

Heb je garanties gekregen op versterking?

“Die krijg je sowieso niet. Er zullen spelers bijkomen en vertrekken – zoals bij iedere club en zoals het elk jaar is. Ik wil wel zo snel mogelijk een complete selectie op het veld.”

Op welke positie moet er volgens jou een kwaliteitsinjectie komen?

(lacht) “Dat houden we mooi intern. We hadden een paar jongens op het oog, maar die hebben een goede interlandperiode achter de rug. We weten op welke plek we ons willen versterken. Het zal nog wel even onrustig blijven.”

Een goede interlandperiode, zeg je. Zijn die spelers plots onhaalbaar geworden?

“We leggen de lat alleszins hoog. Er is interesse in goede, jonge spelers die zich kunnen ontwikkelen.”

Hoe rijm je dat met de namen die genoemd worden zoals Alderweireld en Mertens?

“Als je jonge spelers haalt, moet je hen omringen met ervaren mannen die hen kunnen begeleiden. We willen niet per se grote namen halen, wel spelers die passen binnen de cultuur van de club.”

Met welk eindklassement zal je dit seizoen tevreden zijn?

“Ik denk niet dat we plots favoriet zijn voor de titel. Dat is Club Brugge. (snel) Wat niet wil zeggen dat de favoriet altijd kampioen wordt. Wij willen wél ergens naartoe. Hoe snel dat gaat, moeten we nog bekijken.”

Kende je de Belgische competitie trouwens?

(knikt) “Ik ben opgegroeid aan de grens met Duitsland en België. Ik keek vroeger naar de BRT met Rik De Saedeleer. We zijn thuis voetbalgek. Hier wordt het spel fysiek gespeeld en is de top vrij breed. Er zijn veel ploegen die voor de titel spelen.”

Is eerherstel belangrijk voor jou?

“Natuurlijk. Twee keer ontslagen worden, is niet prettig. Die drijfveer is er dus wel.”

Hoe heb je de periode na je ontslag bij Wolfsburg overbrugd? Heb je toen wat afstand genomen van het voetbal?

“Neen. Ik keek nog steeds veel voetbal. Maar ik speelde wat meer golf, ben gestart met padel – ken je dat? En ik heb de kinderen wat meer gevolgd. Mijn dochter tennist, haar tweelingbroer voetbalt bij MVV. Daar heb ik veel tijd ingestoken.”

Je hebt ook al gesproken met de voorzitter. Zei je hem dat hij de kleedkamer niet mag binnenkomen?

“Komt hij naar beneden, drinken we samen een kop koffie.”

Ook tijdens de rust?

(kijkt naar de perschef) “Is het tijdens de rust gebeurd? Oh, dan hebben we ook wel tijd voor een ‘bakkie’, hoor.”

