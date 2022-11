Mark van Bommel en Antwerp na bekerthriller met vertrouwen naar Brugge: “Vooral manier waarop we ons kwalificeerden geeft boost”

Het was een goedgemutste Mark van Bommel die vrijdagmiddag met de pers vooruitblikte op de match van komend weekend in het Jan Breydelstadion. De winst in de cupmatch tegen Beveren deed deugd na een 7 op 21 in competitieverband.

“Doorgaan in de beker is altijd goed. De manier waarop we ons plaatsten, geeft ons nog meer vertrouwen”, aldus Van Bommel. “We speelden 110 minuten met tien man. Toch durfden we het aan om regelmatig hoog druk te gaan zetten. Dat de sfeer na de match uitgelaten was? Door de omstandigheden was de winst extra mooi.”

Volledig scherm © BELGA

“Ik was ook blij met de prestatie van Arthur Vermeeren op het middenveld”, ging Van Bommel verder. “Het is leuk om zien hoe hij op 17-jarige leeftijd de dingen oppikt. Zowel in de duels, positioneel als aan de bal deed hij het uitstekend. Als de situatie zo blijft (Ekkelenkamp is voorlopig licht geblesseerd, red.) speelt Tuurtje zondag gewoon opnieuw.”

Zowel Club als Antwerp kunnen zich weinig fouten permitteren in de inhaalrace op leider Racing Genk. “Ach, deze wedstrijd is altijd belangrijk, of je nu tien of drie punten achter staat”, merkte Van Bommel nog op. “We willen graag winnen, op welke manier ook. Het gegeven dat we na de bekeruitstap één dag minder recuperatie hebben dan Club Brugge mag trouwens niet meespelen. Tegen Genk hadden we onlangs zelfs twee dagen minder na een midweekmatch en in het spel was er toen ook geen verschil te merken.” (KDC)

KIJK. Antwerp bekert verder na penaltyreeks vol drama

