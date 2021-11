Marco van Basten stelt zich in Nederlandse talkshow vragen bij manier van vieren Noa Lang: “Dat is niet goed”

Belgisch voetbalNoa Lang (22) was gisteren nog eens van goudwaarde voor Club Brugge met een doelpunt en een assist in de topper tegen Racing Genk. Ook in Nederland hebben ze het gezien, al was tv-analist Marco van Basten niet zo positief over de manier waarop Lang z'n goal vierde.

Noa Lang was de afgelopen weken samen met z'n ploegmaats wat in een dipje verzeild geraakt, maar net in de topper tegen Racing Genk kwam de Nederlandse smaakmaker weer boven water drijven. Door in de eerste helft Hans Vanaken de 0-1 aan te bieden en na de pauze de 2-2 op het bord te zetten (zijn eerste goal sinds 10 september), had Lang een groot aandeel in de zege van Club. Na een moeilijke periode bepalend zijn in een sleutelmatch: ook dát is een kwaliteit.

“Geen deel van de club”

Vooral z’n goal zorgde zichtbaar voor de nodige ontlading bij Lang. Het wijsvingertje ging op de lippen richting de Genk-supporters, en in een knuffel van maatje Charles De Ketelaere had Lang duidelijk niet meteen zin. “Opvallend”, zo vond ex-voetballer en huidig tv-analist Marco van Basten in de talkshow Rondo. “Je kan dat een keertje doen, maar eigenlijk moet je blij zijn dat je met elkaar gescoord hebt. Nu duwde hij zijn ploegmaats weg, zo van: ‘Laat me even alleen’. Dan ben je niet echt deel van de club, en dat is niet goed. Je moet ‘één van hen’ blijven.” Na het korte momentje met zichzelf nam Lang trouwens wél de felicitaties van z'n ploegmaats aan.

Ook over de lange droogte van de Brugse nummer 10 had Van Basten nog wel iets te zeggen. “Dat hoort niet bij een goede speler. Een belangrijke speler scoort om de twee of drie matchen, dat moet hij ook onthouden.”

Bekijk hieronder de samenvatting, met het doelpunt van Lang vanaf 3:50

Volledig scherm © BELGA