Marc Degryse werpt zijn licht op de trainerswals bij de topclubs: “Kompany heeft nog werk. Mét Anderlecht, én als coach”

AA Gent Eerste titel ooit (met groot volksfeest) en Harry Kane in zak en as: de exploten van Hein Vanhaeze­brou­ck

“Er was geen enkele reden om niét met Hein door te gaan”, haalde manager Michel Louwagie aan bij de contractverlenging van Vanhaezebrouck tot 2024. Want Hein in een combo met AA Gent, dat is al een succes gebleken. Van de eerste titel - met legendarische boottocht - over de sippe blik van Harry Kane en een straffe 37 op 42. De exploten van Hein Vanhaezebrouck op een rij.

20 mei