Marc Degryse vindt stap terug Vandenhaute “verstandig”, maar is geen fan van videoboodschap: “Een gebrek aan lef om kritische vragen te beantwoorden”

Wouter Vandenhaute is niet langer uitvoerend voorzitter van Anderlecht. Dat maakte paars-wit bekend in een persbericht. Hij zet zijn mandaat als uitvoerend voorzitter om in een mandaat als niet-uitvoerend voorzitter. De dagelijkse leiding komt in handen van twee CEO’s. Kenneth Bornauw neemt het niet-sportieve gedeelte voor zijn rekening. De Deen Jesper Fredberg, de nieuwe sportief directeur, is de sportieve baas.

Vandenhaute gaf in enkele videoboodschappen de nodige toelichtingen. “Dat is de moderne manier van communiceren, maar ik vind dit een goedkoop statement. Misschien deed hij dit door een gebrek aan tijd of durf. Rechtstreeks communiceren is altijd het best. Dat komt veel beter over. Een echte leider gaat aan de tafel zitten met kritische journalisten en supporters. Nu is dit een gebrek aan lef om de kritische vragen te beantwoorden.”