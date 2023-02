Marc Degryse praat met Union-aanvoerder Teuma: “Ik ben één van de beste spelers in België. Ik zou dus ook één van de beste salarissen moeten hebben”

Belgisch voetbal Racing Genk, waar Nigerianen thuis zijn: enkel Nederland leverde er meer spelers af dan het West-Afrikaanse land

Yira Sor en Tolu Arokodare, het zijn de laatste twee in een lange rij Nigerianen bij RC Genk. Enkel Nederland (16) leverde meer buitenlandse spelers in de clubgeschiedenis af dan het West-Afrikaanse land (12). Een geschiedenisles: over een voetballer die op ramkoers was met Johan Boskamp tot de olympiër die op een bijveld op zijn eentje mocht gaan voetballen.

