Marc Degryse messcherp voor Anderlecht-coach Riemer: “Wat had hij dan wel gedacht?”

RWDM-eigenaar John Textor: “Vincent Euvrard? Wij hadden betere opties”

RWDM never sleeps. Het seizoen is nog niet begonnen of het heeft al stevig gestormd bij de Brusselse promovendus. Met eigenaar John Textor (57) als wervelwind. “In België krijg je constant ‘Wat ken jij nu van Belgisch voetbal?’ te horen”, klinkt het in ‘The Athletic’.