Marc Degryse: “Ik vergelijk Club met een griepprik die te lang duurt en waarvoor Parker geen medicijn vindt”

Voetbal KIJK. Die past mooi: Dries Mertens scoort met heerlijke plaatsbal voor Galatasa­ray in bekerduel

Ook in Turkije is er midweekvoetbal. Dries Mertens (35) moest in de beker met Galatasaray op bezoek bij eersteklasser Alanyaspor en de Rode Duivel eiste ook een hoofdrol op.

17 januari