Marc Degryse: “Bij Anderlecht zal waarschijnlijk Fabio Silva met zijn zeven goals als topschutter eindigen. Dat zegt alles”

Schitteren­de beelden: Alderwei­reld en De Laet amuseren zich in het uitvak

Zowel Toby Alderweireld als Ritchie De Laet zijn geelgeschorst en komen dus niet in actie tegen OH Leuven. Toch zijn ze van de partij in het King Power at Den Dreef Stadion. De publiekslievelingen namen, samen met reservedoelman Davino Verhulst namelijk plaats in het uitvak. Het leverde schitterende beelden op, maar hun ploegmaats slaagden er niet in om de volle buit mee te graaien (1-1).