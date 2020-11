Marc Brys, Philippe Clement en Ivan Leko genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals 2020

Die tweede stemronde zal plaatsvinden in december maar de uitreiking, die normaliter voorzien was op maandag 7 december, is als gevolg van de sanitaire omstandigheden uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum na de jaarwisseling.

De Trofee Raymond Goethals is voorbehouden aan Belgische coaches of coaches die de dubbele nationaliteit bezitten, werkzaam in België of in het buitenland, in clubverband of als bondscoach.