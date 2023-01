Manchester City en Napoli azen op Genks supertalent El Khannouss, die de duurste uitgaande transfer ooit in België moet worden

BELGISCH VOETBAL KIJK. “Of ik blijf als we degraderen? Nee”: Ruud Vormer goudeer­lijk op eerste (uitgere­gen­de) werkdag bij Zulte Waregem

“Fantastisch, mooie eerste dag.” Ruud Vormer kan er nog mee lachen. Z’n eerste training bij Zulte Waregem is een uitgeregende, maar de Nederlander is al lang blij binnenkort weer aan spelen toe te komen. Hij kijkt ernaar uit om zijn nieuwe werkgever te helpen in de strijd tegen de degradatie, maar als dat foutloopt trekt hij de deuren van de Gaverbeek wel al na een half seizoen achter zich dicht.

4 januari