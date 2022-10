Makkers in malaise: Radja Nainggolan deelt foto van gezellig avondje uit met Anderlecht-spitsen Silva en Esposito

Anderlecht Een onvermijde­lij­ke exit, maar wel een adieu van een half miljoen: Mazzu strijkt stevige ontslagver­goe­ding op

Ciao, Felice. Vijf maanden na zijn aanstelling heeft Anderlecht Felice Mazzu (56) aan de deur gezet. Na de wanvertoning op Sclessin zag het bestuur geen andere uitweg meer. Robin Veldman (26) neemt op korte termijn over. Voor Mazzu is het al het tweede ontslag in drie jaar, maar ook nu houdt hij er een mooie ontslagvergoeding aan over.

11:15