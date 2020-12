Mag Beerschot dromen van titel? Duits wereldkampioen Andreas Brehme flikte het met Kaiserslautern in ‘98: “Sprookjes kunnen uitkomen”

BeerschotNa de verloren leidersplek moet Beerschot zaterdag op Moeskroen er weer vol tegenaan. Duits ex-international Andreas Brehme, die in 1998 met het gepromoveerde Kaiserlautern een unieke Bundesliga-titel lukte, geeft Beerschot inspirerende raad: “Iedereen dacht: ‘Ze gaan eens breken’. Maar we zijn nooit gebroken.”

“Dromen van de titel mag, maar we moeten realistisch zijn”, zei Beerschot-sterkhouder Holzhauser al. Misschien kan Losada toch eens de beelden van Kaiserslautern in het seizoen 1997-1998 aan zijn groep tonen. Die club kon toen als promovendus de hoog aangeschreven Bundesliga winnen: een unicum. De toen al 37-jarige Brehme speelde slechts sporadisch, maar zwaaide in stijl met Kaiserslautern zijn imposante carrière uit, vereeuwigd door zijn beslissende penaltygoal voor Duitsland in de WK-finale 1990.

Voor Het Laatste Nieuws blikte Brehme terug op die rollercoaster van Kaiserslautern, dat in 1996 dramatisch uit de Bundesliga was gezakt. Legendarische tv-beelden tonen hoe Brehme toen op de schouders van zijn ex-ploegmaat bij de Mannschaft en toenmalig Leverkusen-sportleider Rudi Völler uithuilt. Onder de nieuwe trainer Otto Rehhagel stijgt Kaisersautern meteen weer naar de Bundesliga. Bij de rentree stunt Kaiserslautern direct op Bayern (0-1), komt na vier speeldagen op kop en staat die plek niet meer af. Een voetbalsprookje is af.

“Als promovendus gelooft niemand dat je de titel kan halen of ‘Geheimfavorit’ (outsider, red) bent”, zegt Brehme. “De fans niet, de hele Bundesliga niet. Onze zege op Bayern voor 75.000 fans gaf de groep wel direct enorm zelfvertrouwen. Maar het geloof in de titel kwam pas op acht speeldagen voor het eind. Dan begint het huiveren.”

Andreas Brehme scoorde de winning goal in de WK-finale van 1990:

Een parallel met Beerschot is dat Kaiserslautern zich ook aan kop voor de winterstop nauwelijks uitsprak over de titel. “Logisch dat Beerschot het week voor week bekijkt”, beaamt Brehme. “Wij zegden in het begin ook dat we als promovendus gewoon het behoud in de Bundesliga wilden. En dan behaalden we steeds meer punten. Rivalen als Bayern dachten: ‘Ze zullen wel eens breken.’ Maar we zijn nooit gebroken.”

Een verlies zoals Beerschot tegen Eupen hoeft niet dramatisch te zijn, vindt Brehme. “Je moet natuurlijk wel voeling met de top houden. Wij hadden het geluk dat we altijd bovenaan bleven. Beerschot moet ‘losjes’ blijven spelen. We verloren dat seizoen ook soms of speelden gelijk. Dan sta je daar niet lang bij stil en denk je al aan volgend weekend.”

Brehme herinnert zich de fantastische ploeggeest bij Kaiserslautern. Rehhagel had daar een grote hand in. Natuurlijk hadden sommige spelers meer kwaliteit: Olaf Marschall trof 21 keer raak en Ciriaco Sforza had een begenadigd spelinzicht zoals Holzhauser bij Beerschot. “Maar Rehhagel zorgde ervoor dat iédereen zich even belangrijk voelde”, zegt Brehme.

Volledig scherm Holzhauser is één van de spelers met een tikkeltje extra bij Beerschot. © BELGA

Zo geeft hij ook als raad voor Beerschot met de jonge trainer Hernan Losada mee: “Het meest belangrijke is dat de ‘Mannschaft’ intact blijft. Rehhagel deed dat super. Hij zorgde dat iedereen de goede luim behield. Hij sprak alle spelers zo toe dat ze zich heel sterk voelden. Hij fluisterde ons zelfvertrouwen in. Dat deed hij wereldklasse. Maar ons team was ook sterk: in de duels, fysiek en 50.000 fans steunden ons...”

Brehme geeft een voorbeeld hoe Rehhagel kon motiveren: “Ik wou na de promotie stoppen. Otto overtuigde me om een jaar voort te doen. Zo maakte ik die titel nog mee. Daarna wou hij dat ik nog een jaar bij deed: ‘Train mee en indien nodig gebruik ik je.’ Maar ik zei: ‘Trainer, over twee maand ben ik 38 jaar, nu is het ‘Schluss’.”

Rehhagel stond altijd en overal voor offensief voetbal, gekruid met goals. Idem bij Beerschot onder Losada, al slikte Kaiserslautern véél minder goals. Brehme draafde soms als ouderwetse libero op. Anders dan Losada was Rehhagel al een doorgewinterde trainer. Hij had eerder Werder Bremen twee landstitels bezorgd. Bij Kaiserslautern speelde revanche mee richting Bayern waar hij in 1996 na één jaar weg moest.

Brehme zou Beerschot de titel wel gunnen. “Waarom zou ik het niet wensen? Wij bewezen dat een sprookje kan uitkomen. Het moeten niet altijd dezelfde kampioenen zijn, zoals Bayern bij ons nu. Een kleinere ploeg als kampioen is eens mooi. Wij hebben de Pfalz (de regio van Kaiserslautern, red.) toen een droom bezorgd. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk.”

Volledig scherm Jan Van Den Bergh en Raphael Holzhauser. © Photo News