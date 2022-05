Maar liefst vier Unionspelers en slechts twee Clubspelers bij elf genomineerden Profvoetballer van het Jaar

12 trendtas­sen die je lentegarde­ro­be een instant stijlupgra­de geven

Is je kleerkast toe aan een lente-update? Met een hippe handtas geef je zelfs de meest eenvoudige outfit een makkelijke stijlboost. Een tas in maanvorm, met opvallende schakels, in een verrassend vierkant formaat of met een flinke portie blingbling? Deze handtassentrends sieren de catwalks en kan je zo kopiëren.

20 mei