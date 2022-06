Maandag ook eerste training bij Club Brugge, Union, Anderlecht, Antwerp, Racing Genk en KV Mechelen. Hoe ziet hun voorbereiding eruit?

Belgisch voetbalOver iets meer dan een maand, in het weekend van 22 juli, wordt de nieuwe competitie in de Belgische eerste klasse afgetrapt. Komende woensdag wordt daarvan de kalender bekendgemaakt, een afspraak waar duizenden supporters alweer reikhalzend naar uitkijken.

Twaalf van de achttien eersteklassers hebben er ondertussen hun eerste trainingsdag(en) al opzitten, ook de eerste van de lange reeks oefenwedstrijden zijn inmiddels al afgewerkt.

Maandag komen als laatsten ook de spelers van Club Brugge, Union, Anderlecht, Antwerp, Racing Genk en KV Mechelen voor het eerst weer op het oefenveld. Allemaal met een nieuwe sportieve baas overigens. Voor Carl Hoefkens, Karel Geraerts, Felice Mazzu, Mark van Bommel, Wouter Vrancken en Danny Buijs zal het gevoel van de eerste schooldag ongetwijfeld heel speciaal worden. Dat was ook al zo voor Bernd Storck, Mbaye Leye, José Jeunechamps en Ronny Deila. Liefst tien van de achttien topklassers starten het seizoen met een nieuwe coach. Een record. Zowat overal wordt nu de laatste hand gelegd aan het oefenprogramma en de geplande zomerstage. Een tussentijdse stand van zaken.

Club Brugge

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

Club Brugge - Thes Sport (25/6, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - Lierse (29/6, 15:30, Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - Beerschot (2/7, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - FC Kopenhagen (9/7, 12:30, Wageningen)

Club Brugge - FC Utrecht (13/7, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - AA Gent (Supercup, Jan Breydel, 17 juli, 18:00)

- Stage: van 4/7 tot 9/7 in Wageningen (NL)

Union SG

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

nog geen wedstrijden vastgelegd

- Stage: nog niet vastgelegd

Anderlecht

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

RSCA - Sint-Truiden (25/6, 17:00, gesloten deuren)

RSCA - Nordsjaelland (9/7, 14:00, 4x 45min, plaats nog niet bekend)

RSCA - Olympique (16/7, 20:00, Galamatch Lotto Park)

- Stage: nog te bepalen

Antwerp FC

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni om 11 uur

- Oefenwedstrijden:

Antwerp-Hoogstraten VV (25/6, 16 uur, achter gesloten deuren)

Antwerp-KV Mechelen (2/7 16 uur, achter gesloten deuren)

Antwerp-Viktoria Pilzen (9/7 16 uur, op stage)

Galamatch op de Bosuil (15/7, tegenstander nog te bepalen)

- Stage: van 4 tot 10 juli in Waidring (Oostenrijk)

AA Gent

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 15 juni

- Oefenwedstrijden:

Dikkelvenne - AA Gent: 0-6

Westerlo - AA Gent (24/6, 11.30u)

AA Gent - Hajduk Split (1/7, tijdens stage)

AA Gent FC Midtjylland (Galawedstrijd in Ghelamco Arena, 9/7, 19:30)

Club Brugge - AA Gent (Supercup, Jan Breydel, 17 juli, 18:00)

- Stage: van 27/6 tot 5/7 in Stegersbach (Oostenrijk)

Racing Genk

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

Termien - KRC Genk, 25/6

KSK Heist - KRC Genk, 2/7 om 16.00 uur

FC Utrecht - KRC Genk, 6/7, uur nog niet bekend

Wedstrijd tijdens stage op 9/7

Galamatch op 16/7 in Cegeka Arena, tegenstander en uur nog niet bekend

- Stage: van 4 tot 9/7 in Alkmaar (NL)

SC Charleroi

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 17 juni

- Oefenwedstrijden:

25/6 Racing Lëtzebuerg (Lux)-Charleroi

29/6 Zulte Waregem-Charleroi (18u in Ingelmunster)

2/7 OHL-Charleroi

8/7 FC Seraing-Charleroi

13/7 SK Deinze-Charleroi

- Stage: 17 tot 23 juli in Garderen (NL) inclusief gesloten oefenmatchen

KV Mechelen

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

KV Kortrijk - KV Mechelen (25/6, 15:30, Guldensporenstadion)

Antwerp - KV Mechelen (2/7, 16:00, achter gesloten deuren)

KV Mechelen - Go Ahead Eagles (6/7, 16:00, KFC Katelijne)

KV Mechelen - Helmond Sport (9/7, 11:00, KFC Katelijne)

KV Mechelen - nog te bepalen (9/7, 16:00, AFAS Stadion)

KV Mechelen - RWDM (13/7, 16:00, KFC Katelijne)

KV Mechelen - Fortuna Sittard (16/7, 12:00, KFC Katelijne)

KV Mechelen - Wolfsburg (16/7, 16:00, AFAS Stadion)

- Stage: van 27 juni tot 2 juli in Alkmaar (NL)

Sint-Truiden

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 7 juni

- Oefenwedstrijden:

STVV - Zepperen-Brustem: 2-2

KVK Tienen - STVV: 3-1

Anderlecht - STVV (25/6, 17:00, gesloten deuren)

Standard - STVV (29/6, 13:30, Académie SL16)

STVV - Seraing (13/7 in Geel)

- Stage: 30/6 tot 9/7 in Bad Häring, Tirol (Oostenrijk) met twee oefenwedstrijden

Cercle Brugge

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 13 juni

- Oefenwedstrijden:

25/7 AS Monaco - Cercle Brugge

2/7 PSV Eindhoven - Cercle Brugge

9/7 OGC Nice - Cercle Brugge (in Nice)

16/7 FCV Dender - Cercle Brugge (uur nog niet bekend)

- Stage: van 4 tot 8/7 in Monaco (La Turbie)

OH Leuven

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 8 juni

- Oefenwedstrijden:

14/06 OHL - Kessel-Lo: 5-0

23/06 OHL - RFC Luik (17:00 in Horst)

02/07 OHL - Charleroi (18:00 in Oud-Heverlee)

06/07 OHL - Beerschot (zonder publiek)

09/07 tegenstander en locatie nog niet bekend

13/07 tegenstander en locatie nog niet bekend

16/07 OHL - Leicester City (Fandag King Power @ Den Dreef, 14u)

- Stage: 17 tot 24/06 in Horst (NL)

KV Oostende

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 13 juni

- Oefenwedstrijden:

White Star Oudenburg - KVO: 0-12

SKV Zwevezele - KVO: 0-15

KRC Harelbeke - KVO (24/6, 19:00, Harelbeke)

KM Torhout - KVO (25/6, 18:00, Torhout)

Amiens - KVO (1/7, 16:00, Le Touquet)

KSV Oudenaarde - KVO (2/7, 16:00, Oudenaarde)

KMSK Deinze - KVO (8/7, 19:00, Deinze)

Zulte Waregem - KVO (9/7, 16:00, Oudenburg)

KVO - Vitesse Arnhem (17/7, 15:00, Diaz Arena Oostende)

- Stage: geen

KV Kortrijk

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 12 juni

- Oefenwedstrijden:

KV Kortrijk - KdNS Heule: 7-0

KV Kortrijk - KV Mechelen (25/6, 15:30)

Dordrecht - KV Kortrijk (2/7, 14:00)

SK Beveren - KV Kortrijk (8/7, NTB)

KV Kortrijk - Virton (9/7, 17:00)

Club NXT - KV Kortrijk (15/7, NTB)

Galamatch (16/7, NTB)

- Stage: van 28/6 tot 2/7 in Burgh-Haamstede (NL)

Standard

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 15 juni

- Oefenwedstrijden:

Manage - Standard (23/6, 18:00)

Standard - STVV (29/6, 13:30, Academie SL16)

Standard - RWDM (2/7, Academie SL16)

Standard - Borussia Mönchengladbach (16/7, Sclessin)

- Stage: van 4 tot 10 juli in Nederland (met twee gesloten oefenmatchen)

AS Eupen

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 13 juni

- Oefenwedstrijden:

nog geen wedstrijden definitief vastgelegd

- Stage: nog te bepalen

Zulte Waregem

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 9 juni

- Oefenwedstrijden:

KSV Oudenaarde - Zulte Waregem: 0-5

KRC Harelbeke - Zulte Waregem (22/6, 18.00u)

Sparta Petegem - Zulte Waregem (25/5, 18.00u)

Zulte Waregem - Charleroi (29/6, 18.00, Ingelmunster)

Zulte Waregem - KV Oostende (9/7, 16.00, Oudenburg)

Galamatch in Elindus Arena: Zulte Waregem - Valenciennes (16/7, uur nog onbekend)

- Stage: geen

FC Seraing

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 11 juni

- Oefenwedstrijden:

Verlaine-Seraing: 1-2

FC Wiltz (Lux) - Seraing (25/6)

Differdange (Lux) - Seraing (2/7)

Seraing - Sporting Charleroi (8/7)

STVV - Seraing in Geel (13/7)

- Stage: van 20 tot 27 juni in Metz (Fr)

VC Westerlo

- Start trainingen: eerste veldtraining was op 11 juni

- Oefenwedstrijden:

Westerlo - City Pirates: 11-0

Westerlo - AA Gent (24/6, 11:30)

Westerlo - Maccabi Tel Aviv (2/7, 17:00)

Westerlo - Lommel (8/7, 12:00) op stage

Westerlo - Vitesse (8/7, 19:00) op stage

Westerlo - Beerschot (16/7, 11:00)

- Stage: 3 tot 10 juli in Sportcentrum Papendal, Arnhem (NL)

