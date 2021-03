Lucumi mist competitieduel tegen Standard maar niet bekerfinale

Antwerp Luciano D’Onofrio blijft bij Antwerp, grote baas Paul Gheysens: “Het is de logica zelve, er is zelfs nooit over gediscussi­eerd”

13 maart De geruchten over een terugkeer naar Standard mogen de prullenmand in. Luciano D’Onofrio (65) blijft bij Antwerp. Dat bevestigde hij ons gisteren. Groot nieuws dachten we, maar dat was buiten voorzitter Paul Gheysens gerekend.